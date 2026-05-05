Тревога! Земята поглъща с 25 см годишно един от най-големите градове в света (КАРТА)

05 май 2026, 16:09 часа 619 прочитания 0 коментара
Всяка година Земята поглъща един от най-големите градове в света с по 25 см. Мексико Сити потъва с тревожна скорост, като нови сателитни данни разкриват, че някои части от столицата се понижават драматично бързо. Резултатите, основани на наблюдения на НАСА, подчертават колко сериозен е станал проблемът в един от най-големите градове в света. Данните показват, че земята под Мексико Сити продължава да се спуска с темпо, което предизвиква сериозна загриженост сред изследователите.

Експертите, участвали в проучването, посочват дългосрочни екологични фактори като причина за промяната, като ситуацията вече е достигнала точка, в която ефектите стават все по-видими.

Данните на НАСА разкриват мащабен проблем

Сателитният анализ предоставя една от най-ясните картини досега за това колко бързо потъва градът. Според резултатите скоростта на потъване варира в различните райони, като в някои региони спадът е значително по-бърз, отколкото в други.

Това неравномерно движение допълнително усложнява ситуацията, тъй като различните части на града са засегнати по различен начин. Проучването също така сочи, че проблемът не отшумява, като тенденцията към потъване продължава година след година.

Продължаващото пропадане на почвата предизвиква опасения за бъдещето на града. Изследователите посочват, че продължаващото движение на земната маса може да създаде предизвикателства за инфраструктурата и градското развитие, ако продължи с настоящите темпове.

Макар данните да не сочат към незабавно решение, те подчертават сериозността на ситуацията и необходимостта от дългосрочно планиране. Засега резултатите служат като сурово напомняне за мащаба на проблема.

С части от Мексико Сити, които потъват с по 25 см всяка година, проблемът не само продължава, но и се ускорява, превръщайки се в едно от най-належащите предизвикателства пред града, пише "Marca".

Яна Баярова
