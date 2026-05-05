Белият дом под прицел: "Сикрет Сървис" разследва случай на прострелян човек (ВИДЕО)

Отделът за комуникации на "Сикрет Сървис" съобщи, че служители на реда са простреляли човек при инцидент, станал на ъгъла на 15-та улица и "Индипендънс Авеню" във Вашингтон, близо до Белия дом, съобщиха АП и "Ройтерс". В публикация в социалните медии "Сикрет Сървис" съобщи, че негови служители са на мястото и разследват инцидента, който описаха като престрелка с участието на полицейски служители. Още: Покушение? Стрелба в Белия дом на събитие с Тръмп (ВИДЕО)

Белият дом е блокиран. Какво се случва?

Още: В Белия дом мислят Тръмп да започне да носи бронежилетка

Състоянието на простреляния човек към момента е неизвестно. Освен това службата предупреди обществеността да избягва района, докато продължават действията по случая.

По-рано бе съобщено, че Белият дом е бил затворен, след като в близост са били чути изстрели.

NBC Washington съобщи, че е ранен втори човек, който е бил леко засегнат в долната част на тялото.

Репортерът на "Ал Джазира" Алън Фишър съобщи в X, че Белият дом е блокиран. Той разказа, че журналистите са били събрани в залата за брифинги.

Мястото на стрелбата се намира между паметника на Вашингтон и Мемориалния музей на Холокоста.

Още: Белият дом: Заплахите на Тръмп не бяха празни, имахме списък с цели, ако Иран не бе отстъпил (ВИДЕО)