Парламентът започна работа:

Огнен ад в Аризона, пламъците излизат извън контрол (ВИДЕО)

05 май 2026, 6:25 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Огнен ад в Аризона, пламъците излизат извън контрол (ВИДЕО)

Горски пожар бушува в американския щат Аризона. Огънят се е разпространил на повече от 400 хектара, съобщава Fox News. Пожарът все още не е овладян. Пламъците приближават жилищни райони и къмпинг.

ОЩЕ: "Първият дим от гората": Готова ли е Гърция за новия сезон на пожарите?

Досега няма съобщения за пострадали, съобщи пожарната служба на Бъкай, но мерките за гасене на пожари от въздуха са били преустановени заради екстремни метеорологични условия.

"Изглеждаше сякаш е точно върху нас", каза местният жител и добави: "Очите ми горят. Пепел пада от небето".

"Почти като военна зона е – страшно е", каза друг жител.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
горски пожар Аризона
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес