Огнен ад в Аризона, пламъците излизат извън контрол (ВИДЕО)

Горски пожар бушува в американския щат Аризона. Огънят се е разпространил на повече от 400 хектара, съобщава Fox News. Пожарът все още не е овладян. Пламъците приближават жилищни райони и къмпинг.
Досега няма съобщения за пострадали, съобщи пожарната служба на Бъкай, но мерките за гасене на пожари от въздуха са били преустановени заради екстремни метеорологични условия.
"Изглеждаше сякаш е точно върху нас", каза местният жител и добави: "Очите ми горят. Пепел пада от небето".
"Почти като военна зона е – страшно е", каза друг жител.
A wildfire in the U.S. state of Arizona has spread to more than 400 hectares, Fox News reports.
