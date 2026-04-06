Тръмп непреклонен: Утрешният краен срок на ултиматума ми към Иран е окончателен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че крайният срок на ултиматума му към Иран за сключване на споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари, е окончателен, предаде Ройтерс. Държавният глава добави в кулоарите на великденска церемония в Белия дом, включваща надпревара по търкаляне на великденски яйца, че предложението за край на бойните действия, представено от иранска страна е много важна стъпка, но не е достатъчно добро.

Освен това Тръмп посочи, че е "огорчен от иранското правителство" и че в Техеран "ще платят висока цена за това". "Войната може да свърши много бързо, ако те направят тези неща, които трябва", обърна внимание американският президент. Той посочи, че хората, с които САЩ преговарят, са разумни и не чак толкова радикализирани. "Войната се води по една причина - Иран не може да разполага с ядрено оръжие", каза той.

По думите му на Иран са му "останали някои ракети и дронове", като той се надява, че с това ще се приключи бързо. "Можем да се оттеглим веднага, но искам да довърша работата", заключи Тръмп.

