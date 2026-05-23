Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

На провелото се снощи поредно извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН се стигна до доста любопитна и изключително показателна ситуция. Заседанието беше свикано по искане на Руската федерация - заради украинския удар в Старобелск, който се намира в окупираната от руската армия част на Луганска област. При удара потвърдено досега загинаха 18 души - но какви са детайлите, припомнете си: Зеленски: Тази нощ очакваме Русия да стреля по нас с "Орешник"

Ето какво е дословно отразено в официалния сайт на ООН: Василий Небензя, представителят на Руската федерация, е припомнил, че представителят на Дания е бил сред онези, които са поискали достъп за проверка на случилото се в Старобелск. "Имате ли нужда от достъп до развалините?", зададе въпрос той, като също така попита дали членовете на Европейския съвет се срамуват от това, че не са споменали "мъртвите деца в Старобелск" по време на обсъжданията. Това е "форма на танц върху костите на загиналите", заяви Небензя и добави: "Това е отвратително за мен.“

В отговор представителката на Дания отвърна, че нейната делегация постоянно осъжда нападенията срещу цивилни, включително деца. "Така че не - не се срамуваме и всъщност да, бихме искали да имаме достъп (до мястото на случилото се), защото точно това изискваме във всяка ситуация в тази зала", стана ясно от думите ѝ. Тя добави: "Бихме искали да имаме независима проверка, за да знаем за какво говорим" - ОЩЕ: Въпреки постоянните обстрели по украински градове: Русия се оплака в ООН заради атаката срещу Старобелск (ВИДЕО)

Друг уникален момент в случая е, че лично назначеният от Путин "губернатор" на т.нар. ЛНР (Луганска народна република) Леонид Пасечник публикува данни за убитите и от тях личи, че няма нито едно дете - говорим за хора на възраст масово от 19 години нагоре. Има и списък с хора в неизвестност, в него има една девойка на 17 години. Предвид възрастта моментално изниква въпросът дали това не са студенти, вербувани за оператори на дронове за руската армия? А междувременно точно там, където би трябвало да "работи" Пасечник, долетя украински дрон - ОЩЕ: Путин вече масово си взема студенти за "пушечно месо" в Украйна - потвърден е първият загинал оператор на дронове (СНИМКА):

Източник: Официален сайт на ООН