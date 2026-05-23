Украйна порази още два руски военни кораба. Времето на Путин изтича, смята естонското разузнаване (ВИДЕО)

Украйна е успяла да порази руската фрегата "Адмирал Есен" и руски ракетен кораб-амфибия при поредната си масирана атака с дронове срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Лично командирът на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Роберт Бровди публикува видеокадри от атаката, която стана в малките часове на денонощието. Уточнява се какви точно са нанесените щети.

Какво е ударено:

Фрегатата "Адмирал Есен", проект 11356, във военноморската база в Новоросийск.

Ракетен кораб на въздушна възглавница, проект 1239, във военноморска база в Новоросийск

Зенитна система за противовъздушна отбрана "Оса" в Донецк, тя е унищожена.

Руска тилова база и логистичен център на 6-та руска общовойскова армия в Ровенки, Луганска област.

Пункт за управление на безпилотни летателни апарати в Олешки, Херсонска област.

Цистерни за гориво, специални машини и бронирани машини в окупираната Запорожка област.

Madyar shares drone footage of today's strikes on Novorossiysk. Ukraine's USF drones hit frigate Admiral Essen and a hovercraft missile ship at the Russian naval base. Extent of damage unknown.



Full target list for today, per Robert "Madyar" Brovdi:



— WarTranslated (@wartranslated) May 23, 2026

Ukraine's 34th Brigade hit a Russian drone operator post in Oleshky with an FPV swarm, killing 15 occupiers. The strike caught troops mid-resupply. The building burned down, some died from shrapnel, others suffocated inside. pic.twitter.com/EaR5vmoBEX — WarTranslated (@wartranslated) May 23, 2026

Времето за Путин изтича

Руският диктатор Владимир Путин няма време да спечели войната си срещу Украйна, на фона на патова ситуация на бойното поле и нарастващи проблеми у дома. Това заяви Каупо Росин, ръководител на Службата за външно разузнаване на Естония, пред CNN.

През следващите четири или пет месеца Путин "може би вече няма да е в състояние да преговаря от позиция на сила“, каза Росин. Той подробно описа комбинация от икономически, военен и обществен натиск, пред който е изправен Путин, което би могло да го принуди да седне на масата за преговори. „"Времето не тече в полза на Русия", каза естонският разузнавач.

"Не чувам повече да се говори за пълна победа. Хората (в Кремъл) признават, че ситуацията на фронта в Украйна не върви много добре", коментира Росин, добавяйки, че Москва губи повече войници, отколкото може да набере. Руснаците губят по 15 000 - 20 000 войници месечно - не ранени, а убити, каза наскоро американският държавен секретар Марко Рубио.

"Ако руснаците успеят да мобилизират още няколкостотин хиляди души на бойното поле, това би било проблем (за Украйна)", посочи естонският разузнавач. Но подобен ход "би създал допълнителни рискове за вътрешната стабилност“ за Кремъл", добави той. "В Кремъл са много загрижени за вътрешната стабилност, следят я много внимателно... Това не е решение, което биха взели много лесно", уточни Росин.

"Кога Путин ще разбере реалната ситуация - защото украинският въпрос е много идеологически за него, така че вероятно не му е лесно да промени мнението си", каза още Росин. Дори ако руските войски не успеят да постигнат напредък, Росин вярва, че Путин ще упорства. И уточнява: Руснаците "ще се опитат да направят следващата зима за украинците поне толкова тежка, колкото беше тази година, ако не и по-трудна. Ако не постигне целта с военни средства, със сигурност ще се опита да я постигне чрез други средства, за да има проруско правителство в Киев. Наистина не виждам революция в Русия в този момент, но понякога подобни системи са много кухи отвътре и ако нещо се случи, ще се случи много бързо и всички ще бъдем изненадани".

