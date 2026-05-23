Зеленски: Тази нощ очакваме Русия да стреля по нас с "Орешник"

23 май 2026, 19:21 часа 1345 прочитания 1 коментар
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Нашите разузнавателни служби съобщиха за получаване на данни, включително от американски и европейски партньори, че Русия подготвя удар с ракета "Орешник". Проверяваме тази информация. Виждаме признаци на подготовка за комбиниран удар по украинска територия, включително Киев, с участието на различни видове оръжия. "Орешник", която е със среден обсег, би могло да бъде използвана при такъв удар. Важно е да се действа отговорно по отношение на предупрежденията за въздушна тревога, считано от тази вечер. Руската лудост наистина не познава граници - така че, моля, защитете живота си – използвайте укрития". Такава публикация излезе в профилите в социалните мрежи на украинския президент Володимир Зеленски.

Най-вероятно подготовката за масирана комбинирана руска въздушна атака е това, което руското военно министерство "е измислило" като отговор на случилото се в Старобелск, окупираната част на Украйна. Там Украйна порази общежитие на колеж, в което са били разквартирувани руски войници - дотук потвърдено има 18 убити. И Z-канали, и украинският генщаб посочиха точно тази информация - за разквартирувани там руски войници, докато руският диктатор Владимир Путин и назначените от него проксита на власт в окупираните украински земи изкараха удара като терористична атака срещу деца и младежи. Съответно обаче Путин официално поиска от руското военно министерство да предложи варианти за "отговор" - Още: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск

"Насочваме вниманието на нашите партньори в Съединените щати и в Европа към факта, че използването на такива оръжия и продължаването на тази война създава глобален прецедент и за други потенциални агресори. Ако на Русия бъде позволено да унищожава животи в такъв мащаб, тогава никое споразумение няма да възпре други подобни режими, основани на омраза, от агресия и удари. Разчитаме на отговор от света – и на отговор, който не е постфактум, а превантивен. Трябва да се окаже натиск върху Москва, за да не разширява войната.

Подготвяме противовъздушната си отбрана максимално и ще отговорим напълно справедливо на всеки руски удар. Дадохме разрешение за парад, но Русия няма разрешение за лудост. Тази война трябва да бъде прекратена – имаме нужда от мир, а не от някакви ракети, задоволяващи болните амбиции на един човек. Благодаря на всички, които помагат за защитата на човешки живот. Още веднъж, моля, пазете се и използвайте укрития тази вечер", добави Зеленски.

По-рано той съобщи, че е одобрил нов пакет украински санкции срещу над 100 руски военни, които участват във въздушните атаки срещу Украйна, като каза, че тези санкции трябва да бъдат възприети и от партньорите на страната - Още: Въпреки постоянните обстрели по украински градове: Русия се оплака в ООН заради атаката срещу Старобелск (ВИДЕО)

Володимир Зеленски война Украйна руска ракетна атака ракета Орешник Старобелск
Ивайло Ачев Редактор
