Тръмп номинира специален пратеник за Беларус (СНИМКА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Джон Коул, който помогна за преговорите за освобождаването на затворници от Беларус, е неговият избор за специален пратеник в Минск и ще настоява за освобождаването на още задържани, пише "Ройтерс". Тръмп засили ангажимента на САЩ с авторитарната държава, като изпрати няколко делегации в Минск през тази година. Припомняме, че президентът на Беларус Александър Лукашенко е близък съюзник на руския президент Владимир Путин.

Колко заложници досега освободи Беларус?

През септември Беларус освободи 52 затворници след призив от Тръмп. По-рано американският президент призова Лукашенко, който е на власт от повече от 30 години, да освободи 1400 задържани, които американският лидер описа като заложници.

"Той (Коул) вече успешно е договорил освобождаването на 100 заложници и се стреми към освобождаването на още 50". Това припомни в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп.

"Бих искал да благодаря предварително на високоуважавания президент на Беларус Александър Лукашенко за неговата съобразителност по отношение на освобождаването на тези допълнителни хора." Освобождаването през септември беше най-голямата група затворници, помилвани от Лукашенко, който се опитва да възстанови отношенията със САЩ след години на изолация и санкции.

САЩ затвориха посолството си в Минск през февруари 2022 г., след като Путин използва Беларус като отправна точка за изпращане на десетки хиляди войници в съседна Украйна.

