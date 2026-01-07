Американската блокада на поставените под санкции венецуелски петролни танкери остава в пълна сила "навсякъде по света", каза днес министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди на 16 декември "блокада" на всички петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела.

По-рано днес Испания заяви, че нейните компании, които имат дейност във Венецуела, включително петролният гигант "Репсол“ (Repsol), работят нормално и спокойно и разполагат с правителствената подкрепа.

Испания заяви по-рано, че няма да признае операцията, проведена от САЩ във Венецуела, която според Мадрид нарушава международното право.

Министърът на икономиката Карлос Куерпо отбеляза, че търговските отношения с Венецуела са намалели значително през последните години, допълвайки, че в страната продължават да работят около 60 испански компании.

Испанският министър на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че Мадрид е във връзка както с новото правителство в Каракас, така и с опозицията и е разговарял миналата седмица с лидера на опозицията Едмундо Гонсалес Урутия.

Когато 200 от нашите най-добри войници влязоха в Каракас, изглежда руските ПВО системи не работеха толкова добре