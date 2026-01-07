Тръмп: Винаги ще бъдем до НАТО – дори ако те не са до нас

"Ние винаги ще бъдем до НАТО – дори ако те няма да бъдат до нас. Докато аз не дойдох, те не си плащаха сметките". Това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп, отправяйки критика към военния отбранителен съюз в публикация в собствената си социална мрежа Truth Social.

„Нека припомня на всички големи фенове на НАТО: те бяха на ниво 2% от БВП и повечето не си плащаха сметките – докато аз не се появих. САЩ, по глупав начин, плащаха вместо тях. Аз, с уважение, ги доведох до 5% от БВП – и те плащат, и то веднага. Всички казваха, че това е невъзможно, но се оказа възможно, защото, над всичко останало, те са ми приятели“, подчерта Тръмп и продължи: „Без моята намеса Русия щеше да има цяла Украйна още сега. Да напомня и че аз еднолично сложих край на осем войни, а Норвегия – държава членка на НАТО – взе глупаво решение да не ми даде Нобеловата награда за мир. Но това няма значение. Важното е, че спасих милиони животи.“

Още: Путин ще трябва да се примири със "загубата" на Венецуела, докато още се надява Тръмп да му "даде" Украйна

Доналд Тръмп е категоричен, че „Русия и Китай изобщо не се страхуват от НАТО без Съединените щати“. „Съмнявам се, че НАТО ще бъде до нас, ако наистина имаме нужда от тях. Всички са късметлии, че възстанових нашата армия още през първия си мандат и продължавам да го правя. Ние винаги ще бъдем до НАТО – дори ако те няма да бъдат до нас. Единствената държава, от която Китай и Русия се страхуват и която уважават, са Съединените щати, възстановени от Доналд Дж. Тръмп. Да направим Америка отново велика", заяви още Тръмп.

Още: САЩ присъединяват Гренландия? The Times с 4 сценария