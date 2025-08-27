Дания привика американския посланик: Намесата за Гренландия е недопустима

Чуждестранни фактори проявяват интерес към статута на Гренландия, но всеки опит за намеса във вътрешните работи на Дания е недопустим. Това заяви днес министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен. Той добави, че е извикал за среща най-високопоставения дипломат от американското посолство в Копенхаген във връзка с информация, че американски граждани провеждат операции по влияние в Гренландия.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп нееднократно заявяваше, че иска САЩ да поемат контрола над богатия на природни ресурси арктически остров със стратегическо местоположение заради националната и международната сигурност и не изключва възможността това да стане с използването на сила.

Датското правителство смята, че най-малко трима американски граждани, свързани с администрацията на Тръмп, са замесени в тайни операции за влияние в Гренландия, съобщи датската обществената медия Де Ер, цитирана от БТА.

Още: Плановете на Тръмп да завладее Гренландия не ми пречат да спя: Арктическият командир на Дания

Датската служба за сигурност и разузнаване също заяви, че Гренландия е била обект на различни видове кампании за влияние, целящи да всеят раздор в отношенията между Дания и острова.

„Всеки опит за намеса във вътрешните работи на кралството (Дания) е недопустим“, заяви Расмусен. „Предвид това поисках министерството на външните работи да извика американския шарже д‘афер за разговор“, добави външният министър.

Още: "Не го изключвам": Тръмп готов да завземе Гренландия и с военна сила