Дания привика американския посланик: Намесата за Гренландия е недопустима

27 август 2025, 13:07 часа 279 прочитания 0 коментара
Чуждестранни фактори проявяват интерес към статута на Гренландия, но всеки опит за намеса във вътрешните работи на Дания е недопустим. Това заяви днес министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен. Той добави, че е извикал за среща най-високопоставения дипломат от американското посолство в Копенхаген във връзка с информация, че американски граждани провеждат операции по влияние в Гренландия.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп нееднократно заявяваше, че иска САЩ да поемат контрола над богатия на природни ресурси арктически остров със стратегическо местоположение заради националната и международната сигурност и не изключва възможността това да стане с използването на сила.

Датското правителство смята, че най-малко трима американски граждани, свързани с администрацията на Тръмп, са замесени в тайни операции за влияние в Гренландия, съобщи датската обществената медия Де Ер, цитирана от БТА.

Датската служба за сигурност и разузнаване също заяви, че Гренландия е била обект на различни видове кампании за влияние, целящи да всеят раздор в отношенията между Дания и острова.

„Всеки опит за намеса във вътрешните работи на кралството (Дания) е недопустим“, заяви Расмусен. „Предвид това поисках министерството на външните работи да извика американския шарже д‘афер за разговор“, добави външният министър.

Елена Страхилова
