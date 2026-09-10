Тръмп обяви кога ще приключи войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че войната с Иран ще приключи "веднага след" междинните избори в САЩ през ноември, предаде Ройтерс. Според държавния глава Техеран се опитва да повлияе на вота, но няма да може да издържи още дълго на икономическия натиск от Вашингтон. Още: Съветници на Тръмп притеснени, че войната с Иран ще се проточи по-дълго

Даде точен срок

"Мисля, че военните действия ще приключат веднага след междинните избори, защото Иран не може да издържи още дълго. Отчаяно се опитват да повлияят на изборите", заяви Тръмп пред журналисти преди да отпътува за националния конгрес на Републиканската партия в Далас.

Войната между САЩ и Иран навлезе в седмия си месец, като за момента не се очертава незабавен край. По-рано Иран заяви, че е атакувал 10 кораба близо до Ормузкия проток, а американските сили обявиха, че са потопили пет ирански петролни танкера.

Новите бойни действия доведоха до рязко поскъпване на петрола. Цените на петрола прекрачиха прага от 100 долара за барел в сряда сутринта, а ескалиращото напрежение между САЩ и Иран засили опасенията за нови прекъсвания на енергийните доставки в Близкия изток

Междинните избори в САЩ се възприемат като оценка на избирателите за управлението на президента. Рейтингът на Тръмп е достигнал рекордно ниско ниво на фона на недоволството от войната и задълбочаващата се криза на високите цени.

Тръмп заяви още, че цените на петрола ще спаднат веднага след изборите, когато войната приключи. Той призна, че дипломатически преговори са възможни, но посочи, че не са приоритет за Вашингтон.

Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември.

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