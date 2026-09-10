Атаките срещу журналисти са зачестили преди изборите в германската провинция Саксония-Анхалт

Предизборният период в германската провинция Саксония-Анхалт бе белязан от голям брой атаки срещу медиите, заяви днес Съюзът на германските журналисти, цитиран от ДПА. Неделните избори в германската провинция привлякоха голямо внимание по света, тъй като на тях спечели крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ). АзГ обаче не успя да се сдобие с абсолютно мнозинство в регионалния парламент.

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Въпреки това формацията спечели убедителна преднина пред консерваторите на канцлера Фридрих Мерц. Журналистическият съюз съобщи, че е документирал 46 нападения, сплашвания и сериозно възпрепятстване на работата на журналисти от май досега. За сравнение, за цялата минала година "Репортери без граници" са отчети пет атаки срещу журналисти в Саксония-Анхалт.

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