Руското злонамерено влияние е завладяло държавата: Служба към Конгреса на САЩ разкритикува България

Изследователската служба на Конгреса на САЩ, която е надпартийната аналитична структура на законодателния орган, обвини България, че практически омаловажава или прикрива руски хибридни атаки и дезинформация, каквито съществуват и в други европейски страни. В доклад на службата от месец август е посочено, че европейски длъжностни лица и политически анализатори са установили, че Русия се е ангажирала с дейности по хибридна война, насочени срещу държави в цяла Европа. Представени са и конкретни примери за документирани или предполагаеми руски действия в рамките на хибридна война в Полша, трите балтийски държави (Литва, Латвия и Естония), Румъния и България.

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"Всичките шест държави са разположени на източния фланг на НАТО, по крайбрежието на Балтийско или Черно море – два региона, които както НАТО, така и Русия считат за стратегически важни. Шестте държави са оказали военна и друга подкрепа на Украйна и са дали приоритет на усилията за възпиране на потенциална руска агресия срещу територията на НАТО. Географската близост на тези държави до Русия или до съюзника на Русия Беларус ги прави сравнително по-уязвими към определени трансгранични тактики (например използване на миграцията като оръжие и нарушения на въздушното пространство), както и към преките и косвените последици от руската война срещу Украйна", пише в доклада на непартийната служба, чиято цел е да информира членовете и комисиите в Конгреса на САЩ.

България и Румъния на фокус: GPS-заглушаване, дронове, кибератаки и пропаганда

Румъния и България са разгледани заедно в документа, като се посочва, че те "се сблъскват със засилени руски хибридни заплахи от 2022 г. насам". Излагането на такива тактики може да има последствия както за вътрешната стабилност, критичната инфраструктура и сигурността на двете държави, така и за разработването на офшорни енергийни ресурси и други стратегически търговски възможности.

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Снимка: Getty Images/Guliver

Дадени са и конкретни примери за предполагаеми руски хибридни заплахи:

Заглушаване на GPS. Румънските и българските власти са наблюдавали нарастващ брой случаи на заглушаване на GPS в Черно море. През 2023 г. пресата цитира тогавашния началник на Генералния щаб на Румъния, който е заявил, че Русия „активно и постоянно“ заглушава GPS-комуникациите в териториалните води на Румъния в Черно море. "Български представители на отбраната според информациите са приписали засиленото заглушаване на „системи за радиоелектронна война“, но според информациите са отказали да назоват отговорната страна", пише в доклада.

Нарушения на въздушното пространство (само за Румъния). Румъния, която граничи с Украйна, е претърпяла многобройни нарушения на въздушното си пространство от дронове от 2022 г. насам. Според румънското министерство на отбраната от 2022 г. насам Русия е извършила над 100 атаки срещу украински цели в близост до границата между Украйна и Румъния (към началото на август - бел. ред.). В контекста на тези атаки са регистрирани 29 неразрешени нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на Румъния, както и многобройни случаи на отломки от дронове на румънска територия. В случая не са обхванати някои от най-новите примери: Румъния засече дрон край Яш, спират гражданските полети.

През май 2026 г. руски дрон от типа „ГЕРАН-2“ се разби в жилищна сграда в Галац, в резултат на което двама души бяха ранени. Румънска неправителствена организация заяви, че координираните публикации в социалните медии след катастрофата явно са имали за цел да подкладят страх сред обществеността и да посят съмнения относно официалната информация за инцидента: Дронът, ударил сграда в Румъния, е руски: Официално съобщение на румънския президент (СНИМКИ).

В отделни инциденти в рамките на три дни през юли 2026 г. румънски изтребители F-16 свалиха дронове, които бяха навлезли във въздушното пространство на северната ни съседка - поне един от тях беше оценен като руски по произход. Румънските власти привикаха руския посланик и експулсираха руски дипломат.

Руски дронове биват откривани и в български води в Черно море - нещо, което не попада в документа на службата към Конгреса: Дронът край Примороско е руски: Военният министър очаква в събота две антидрон системи (ВИДЕО).

Кибератаки. Румъния и България са претърпели DDoS атаки и други дестабилизиращи кибератаки, които властите и други експерти приписват на проруски хакерски групи. Според съобщенията тези кибератаки са били насочени срещу системи, свързани с изборите, други правителствени системи и критична инфраструктура, пише в доклада.

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Саботаж. През 2025 г. румънските разузнавателни служби съобщиха, че са предотвратили саботажна операция, насочена срещу критична инфраструктура, и свързаха заподозрения с „обширна мрежа от саботьори, насочени срещу европейски държави, контролирана чрез посредници от руските тайни служби“. В рамките на текущо наказателно дело двама украински граждани (заподозрени, че са вербувани и ръководени от руските разузнавателни служби) са обвинени в опит за саботаж на физическите помещения на украинската куриерска компания "Нова поща" в Букурещ. Според съобщения прокуратурата е свързала случая с по-широкомащабен заговор, включващ обекти в Полша.

"Според съобщения българската отбранителна промишленост може да е била цел на свързани с Русия саботажни операции", пише в документа, но не се дават конкретни примери.

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България е обвинена, че е прикрила руски кибератаки преди изборите през 2026 г.

Политическа намеса и дезинформация. Проучване от 2024 г. стига до заключението, че Румъния е „първостепенна цел за руските кампании за политическа война“, като Русия се стреми да „създаде климат на несигурност и тревога“ в румънското общество, да „разруши сплотеността на румънското общество“, да „подкопае доверието в НАТО и институциите на ЕС“ и да отслаби обществената подкрепа за Украйна. Румънските власти и други наблюдатели са обвинили Русия, че се опитва да се намесва в румънските избори чрез комбинация от дезинформация, манипулации в социалните мрежи и кибератаки. Случаят с Калин Джорджеску е показателен: Конспирации с изборна цел в Румъния: Свързана с Кремъл агенция наляла милиони, действа и у нас.

Що се отнася до България, преди парламентарните избори през април 2026 г., спечелени от "Прогресивна България" на Румен Радев, "в един доклад се предупреждава, че България е една от „най-допускащите информационни среди в ЕС за недемократична злонамерена манипулация“, като се посочват „продължителна политическа нестабилност и поляризация, дълбоко вкоренена инфраструктура за разпространение, основана на завладяване на държавата, слабо прилагане на регулаторните разпоредби и ниска устойчивост на обществото“, пише в документа на американската служба към Конгреса.

"В очакване на евентуална намеса в изборите през 2026 г. българските власти, според информациите, са стартирали инициатива за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи и са потърсили помощ от ЕС", допълва се още там.

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