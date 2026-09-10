Уганда си хареса телевизионен водещ за нов монарх

Традиционното кралство в Уганда Тооро снощи избра телевизионен водещ на новините за наследник на крал Ойо Нимба, който почина миналия месец на 34 години, предаде Ройтерс. Ойо Нимба почина на 27 август в САЩ, където се лекуваше от рак. Въпреки че Уганда е конституционна република, Ойо Нимба управляваше кралството Тооро в западната част на страната. То е едно от традиционните древни кралства на бившата британска колония и все още има значително културно и социално влияние. Още: Култовият генерал, предложил 100 крави за булката Мелони, обяви с ДНК тест, че е роднина на Александър Велики

Кой е новият монарх?

На пресконференция в столицата на кралството Форт Портал комитетът по унаследяването на кралския клан обяви, че е избрал за монарх принц Едуард Рукиди Киджанангома, водещ на новините и редактор в държавната телевизия.

Според "Книгата на рекордите на Гинес" Ойо Нимба става „най-младият действащ монарх“ през 1995 г., когато е коронован на 3-годишна възраст. На кадри от видеозапис от коронацията му се вижда как малко момче седи на трона и си играе с играчка.

Тялото на Ойо Нимба беше върнато в Уганда от САЩ миналия петък и в момента тече подготовката за погребението му в кралската гробница близо до двореца във Форт Портал.

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