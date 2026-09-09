САЩ искат да "възстановят" отношенията си с Колумбия

Американският държавен секретар Марко Рубио обеща днес на новия президент на Колумбия от десницата Абелардо де ла Есприеля, да възстанови отношенията между двата исторически съюзника след "охлаждането" на отношенията, възникнало по време на предишното ляво правителство на страната, предаде Франс прес. Президентът Де ла Есприеля пое поста през август от Густаво Петро, първият ляв президент в историята на Колумбия, с когото правителството на Тръмп поддържаше характеризиращи се с трудности отношения. Още: Сестрински организации и бъдещо сътрудничество: Представители на МНИ бяха гости на конгреса на МПО в САЩ

4 години на много лошо управление

Говорейки за "четири години на много лошо управление", Марко Рубио обеща да възстанови връзките и да започне "безпрецедентно сътрудничество" с Богота по време на пресконференция в Баранкиля, в северната част на Колумбия.

Той се изказа след среща с Де ла Есприеля и подписването на споразумения за доставки на критични минерали и за сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика.

Това посещение е първата спирка от дипломатическа обиколка на Рубио в Латинска Америка, чиято цел е да укрепи връзките с ново поколение консервативни лидери в региона, подкрепящи Тръмп.

Предстои Рубио да посети Еквадор и Перу, където Вашингтон се стреми да задълбочи сътрудничеството в областта на сигурността и да засили борбата срещу трафика на наркотици и организираната престъпност.

Американският държавен секретар също така похвали "енергията" и "смелостта" на новия колумбийски президент, когото познава от няколко години.

Четиресет и осем годишният адвокат и богат бизнесмен Де ла Есприела беше избран за държавен глава през юни, след като фокусира кампанията си върху позиционирането си като антисистемен кандидат.

Този почитател на Доналд Тръмп се зарече да води безкомпромисна борба, с помощта на САЩ, срещу престъпните групи в Колумбия, която е най-големият производител на кокаин в света.

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