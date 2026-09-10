Тръмп обеща по 5000 долара за всеки американец, ако републиканците спечелят (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември. В речта си той заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва Асошиейтед прес.

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Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Други обаче се надяваха, че участието им в събитието ще ги постави под светлината на прожекторите, докато се опитват да мобилизират поддръжниците на Тръмп, въпреки че тази година името му не фигурира в бюлетините.

"Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия", заяви Тръмп. "Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред", добави той.

Тръмп каза, че ще изплати дивидент от по 5 000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември.

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"Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ – и двете... благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5 000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ", заяви той. "Единственото условие, което поставям, е, че дивидентът, който разпределяме, трябва да бъде изразходван в Съединените американски щати", уточни Тръмп.

Trump may have just sealed the deal on stage in Dallas.



He's promising a $5,000 dividend to every American adult if Republicans win the midterms — only condition is the money has to be spent in the U.S.



I've never seen anything like this. pic.twitter.com/ypJP2fYsLj — johnny maga (@johnnymaga) September 10, 2026