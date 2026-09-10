Общоприетото схващане е, че преговорите за разрешаване на международни конфликти винаги са полезни. Медиите, насърчавани от самите преговарящи, често подкрепят това мнение, като отбелязват напредъка в преговорите, споменават ускоряване на темпото им или увеличени усилия и очакват по-нататъшни срещи. Това пише Джон Болтън, съветник по националната сигурност на Белия дом през 2018-2019 г., в статия за The Washington Post.

Болтън отбелязва, че неефективната дипломация може да причини повече вреда, отколкото ползи. Съдбата също може да играе роля: непредсказуемите събития могат да засилят преговорната позиция на едната страна в конфликта. „За съжаление, именно този последен сценарий може да се реализира във войната на Русия срещу Украйна“, предупреждава бившият съветник по националната сигурност на Белия дом.

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Според него посещенията в Москва и Киев на представителите на администрацията на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са били пропити с отчаяние, въпреки обичайната медийна шумотевица. „Предишните им усилия относно Украйна се провалиха по-рано тази година, може би точно преди войната с Иран да отвлече вниманието им“, добавя авторът в статията.

Победата на "Алтернатива за Германия"

Болтън заяви, че докато Уиткоф и Къшнър са се срещали с руския президент Владимир Путин в събота, избирателите в източногерманската провинция Саксония-Анхалт в неделя са дарявали на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) най-голямата ѝ изборна победа в кратката ѝ история. „Алтернатива за Германия“, която се противопоставя на военната помощ за Украйна, често е характеризирана като проруска, антинатовска и дори антиамериканска.

Американският политик не изключва, че победата ѝ в Саксония-Анхалт може да има сериозни последици за германската национална политика, което би могло да бъде предвестник на подобни последици на президентските избори във Франция догодина на континент, който изпитва остра липса на силни и ефективни международни държавници.

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„Това сближаване на позициите би могло да засили увереността на Путин, че той все още има политическо влияние върху президента Доналд Тръмп и че Европейският съюз губи позиции, докато конфликтът се насочва към потенциално дълга зима на разрушения на бойното поле и дълбоко в Украйна и Русия“, се казва в статията. Уиткоф отбеляза, че е чул „нови идеи“ от Русия, но не уточни какво точно са обсъждали. Той и Къшнър заявиха, че разговорите са били „съдържателни“, но не обясниха защо.

Болтън предполага, че Путин несъмнено е бил доволен да чуе забележката на Уиткоф, че след пенсионирането си ще има „всички тези невероятни истории и спомени, а вашата история ще бъде начело на тях“. Уиткоф отбеляза, че САЩ са представили на Киев „важни и убедителни идеи“. Важно е да се отбележи, че това е първото му официално посещение с Къшнър. И най-важното е, че те са подчертали необходимостта от „компромиси“ от страна на Украйна.

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Бившият съветник по националната сигурност на Белия дом заяви, че след среща с украинския президент Володимир Зеленски, Уиткоф е заявил, че е „уверен, че тук ще бъде намерено добро решение“. Болтън добави, че Зеленски е казал само: „Войната ще продължи“.

По-малко оптимистични медии обаче съобщиха, че представителите на Тръмп просто са донесли „актуализирани версии на предишни документи“, „няколко нови идеи“ и „са се опитали да съживят предишни предложения“. Путин очевидно е подчертал, както е правил публично и лично в продължение на повече от четири години, необходимостта от справяне с „основните причини“ за войната, по-специално пълното изтегляне на украинските войски от Донбас и прекратяване на всякакви опити на Украйна да се присъедини към НАТО.

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Болтън отбелязва, че не е изненадващо, че Зеленски е заключил, че войната ще продължи. „Повече от иронично е, че погрешното разбиране на Тръмп за международните отношения го кара да омаловажава заплашителното или неприемливо поведение от страна на Кремъл, за да не изглежда, че губи „златната си ръка““, отбелязва статията.

Американският политик подчерта, че Европа е изправена пред засилване на руската хибридна война: ракети и дронове нанасят удари по Полша, Румъния и балтийските републики. Освен това, на летище Лайпциг в Германия беше открит дрон, превозващ експлозиви, които властите свързват с Русия. Междувременно Тръмп не показва никаква загриженост.

Наскоро ръководителят на Белия дом каза за Путин: „Говоря с него. Познавам го много добре. Путин няма намерение да атакува територия на НАТО.“ Болтън посочва, че, разбира се, всеки път, когато Путин чуе подобни думи, това засилва мнението му – правилно или грешно – че Тръмп е изцяло в негови ръце, което допълнително намалява шансовете за сериозни преговори, камо ли за мир. „Саксония-Анхалт се промъква в тези мрачни обстоятелства. Тръмп не можа да сдържи радостта си и веднага публикува резултатите в Truth Social“, добави авторът.

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Отбелязва се, че освен Германия, Обединеното кралство също претърпя смяна на канцлерския пост, получавайки нов министър-председател, който все още не е издържал изпита в международните отношения. Проруската Марин льо Пен пък може да спечели френските президентски избори през 2027 г. Има и твърдения, че Русия се опитва да повлияе на националните избори в Швеция, които ще се проведат следващата неделя.

„Следователно, основният приоритет на НАТО трябва да бъде ускоряването на помощта за Украйна сега, за да направи зимната офанзива на Русия също толкова безполезна, колкото и предишните ѝ опити. Освен това, само решителността на Украйна може да възпре Москва, докато във Вашингтон или Европа се появи нов лидер, способен да мобилизира Запада. Путин също знае това“, смята Болтън.

Преговорите за прекратяване на войната: последни новини

По-рано Тръмп заяви, че разговорът му с руския президент Владимир Путин е бил „отличен“. Шефът на Белия дом вярва, че Путин е ангажиран с разрешаването на войната в Украйна . Американският президент добави, че би било добре, ако украинският президент Володимир Зеленски също иска да постигне споразумение. Тръмп посочи факта, че Зеленски и Путин „се мразят“ като причина за забавянето на подписването на споразумението.

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Същевременно украинският външен министър Андрей Сибиха отбеляза, че изявлението на помощника на руския президент Юрий Ушаков, че САЩ трябва да прекратят подкрепата си за Украйна, за да ускорят края на войната, „разкрива истинските намерения на Русия“. Сибиха добави, че руските елити „съществуват в паралелен свят, редом със своя шеф“ и „по-скоро биха пожертвали ненужно стотици хиляди свои войници като пушечно месо и биха изпратили икономиката си в свободно падане, отколкото да сложат край на война, която не могат да спечелят“. Сибиха смята, че само засиленият натиск може да „излекува илюзиите на Русия“ и да доведе руснаците на масата за преговори.