Албания подготвя национална програма за изкуствен интелект

Албания подготвя своя Национална програма за изкуствен интелект (ИИ), фокусирана върху развитието на технологичния сектор на страната и внедряването на модерните технологии в албанската администрация, съобщи албанският премиер Еди Рама, цитиран от АТА. Рама обяви новината по време на второто издание на албанския Иновационен форум, което се проведе вчера в Тирана, като подчерта, че в новата инициатива ще бъдат включени всички заинтересовани страни. Отбелязвайки, че в момента технологичния сектор на Албания изнася продукти за над 222 милиона евро годишно и дава работа на близо 30 000 граждани, Рама посочи, че разработването на новата програма е тясно свързано с развитието на този сектор и разширените възможности за растеж, които новите технологии предлагат.

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Рама обяви още, че в рамките на разработваната програма пилотно е започнало и въвеждане на модели с ИИ в публичната администрация. „Започнахме пробен процес на въвеждане на модули за изкуствен интелект в публичната администрация. Засега той е свързан с правните отдели, като планираме да го разширим до всички нива, за да дадем възможност на администрацията да се подобри чрез модули за изкуствен интелект“, каза Рама, като подчерта, че властите планират в бъдеще обучението по ИИ да бъде свободно за всички албански граждани и да стане напълно задължително за служителите в държавната администрация.

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На този фон вчера албанското министерство на образованието публикува специално изготвено ръководство за употреба на изкуствен интелект (ИИ) в училищата в цялата страна, включващо насоки за използването на различни платформи при изготвянето на упражнения, проверяването на знанията и оценяването на учениците.

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През септември м.г. Албания стана и първата страна в света, която назначи министър, създаден от изкуствен интелект – виртуалния министър Диела, която отговаря за обществените поръчки на страната.

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