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Тръмп дал десетки хиляди долари като коледни бонуси на близки сътрудници в Белия дом

09 септември 2026, 10:10 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп дал десетки хиляди долари като коледни бонуси на близки сътрудници в Белия дом

Щедри коледни подаръци е направил президентът на САЩ Доналд Тръмп на четирима служители на Белия дом. Това става ясно от нови финансови декларации, публикувани от администрацията. Сред тях е изпълнителният асистент Натали Харп, която е получила 45 000 долара. Съветникът по комуникациите Марго Мартин и заместник-директорът на операциите в Овалния кабинет Чембърлейн Харис също са получили по 45 000 долара, докато директорът на операциите в Овалния кабинет Уолт Наута е получил подарък от 20 000 долара, съобщи в. "Гардиън".

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Подаръците са посочени в годишните финансови декларации на служителите, публикувани от администрацията миналата седмица. Според доклада за възнагражденията на Белия дом до Конгреса Харп, Мартин и Харис получават по 150 000 долара годишно, а годишната заплата на Наута е 175 000 долара.

Представител на Белия дом заяви, че Тръмп „отдавна има практика да прави коледни подаръци на хора от своето обкръжение, включително понякога на служители и съветници, както по време на работата си в правителството, така и през годините си в частния сектор“.

Представителят не уточни дали други служители са получили подобни подаръци от президента, но допълни, че паричните подаръци не са свързани с „официалните служебни задължения на тези лица и следователно са изцяло допустими съгласно приложимите законови и етични стандарти“. 

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Харп е постоянна фигура до Тръмп и е известна с това, че носи със себе си преносим принтер, за да може да разпечатва благоприятни за президента медийни публикации и постове в социалните мрежи. Тръмп предпочита да чете важната информация на хартия, а не на екран.

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Мартин работи за Тръмп още от предишния му мандат в Белия дом. Тя започва като асистент в пресслужбата на Белия дом, а след загубата на Тръмп от Джо Байдън на изборите през 2020 г. го последва в Палм Бийч, Флорида, за да помага с медийната му дейност. След победата му през 2024 г. тя се завърна в Белия дом.

По-рано тази година Тръмп назначи Харис в Комисията по изящните изкуства на САЩ, която упражнява надзор върху проекта за бална зала в Белия дом.

Наута, който преди това е бил личен прислужник на Тръмп, и управителят на имението Мар-а-Лаго Карлос де Оливейра бяха обвинени през 2023 г. в заговор с Тръмп за възпрепятстване на разследване на ФБР за класифицирани документи, които републиканецът е взел със себе си, когато напуснал Белия дом след първия си мандат. Обвиненията бяха свалени през 2024 г.

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Доналд Тръмп Белият дом Коледни бонуси
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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