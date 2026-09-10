Барса и ПСЖ тръгнаха с тежки разгроми в Шампионска лига, Ливърпул и Арсенал пречупиха грандове (РЕЗУЛТАТИ)

Шампионската лига отново показа защо остава най-силният клубен турнир в света, а вторият ден от първия кръг на новия сезон предложи голове, обрати и няколко сериозни заявки. Най-впечатляващо бе представянето на действащия европейски шампион Пари Сен Жермен, който разгроми Слован Братислава с 6:1. Барселона също започна убедително с 5:1 срещу Фейенорд, докато Арсенал взе ценна победа с 1:0 при гостуването си на Наполи.

Без грешки от фаворитите във втория ден на Шампионска лига

ПСЖ демонстрира защо отново е сред големите фаворити за трофея. Парижани решиха мача още през първото полувреме, когато поведоха с 3:0, а Усман Дембеле се завърна подобаващо в турнира с два гола. Феран Торес добави хеттрик, а парижани стигнаха до внушителното 6:1.

Барселона също не остави съмнения в класата си. Рафиня се разписа два пъти, а сред голмайсторите попаднаха още Карим Адейеми, Ламин Ямал и Габриел Жезус. Фейенорд стигна до почетно попадение, но каталунците контролираха срещата и започнаха европейската си кампания с впечатляваща победа.

Един от най-интересните резултати обаче дойде от Неапол. Арсенал надделя с 1:0 над Наполи след гол на капитана Мартин Йодегор в 75-ата минута. "Артилеристите" имаха и други възможности, но в крайна сметка трябваше да чакат до края, за да подпечатат трите точки.

Ливърпул също трябваше да обръща срещу Атлетико Мадрид. Маркос Йоренте даде аванс на испанците, но Доминик Собослай и Алексис Мак Алистър донесоха обрата за 2:1. Спортинг пък се наложи с 3:1 над Галатасарай, а Щутгарт победи Викинг с 3:1 благодарение на хеттрик на Ермедин Демирович.

Резултатите от Шампионската лига на 9 септември