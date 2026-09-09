Надежда Нейнски: Националната ни сигурност зависи от това да не бъде допуснато Русия да променя границите със сила

“По същата причина, поради която приех да вляза в правителството като външен министър. Защото, ако ми позволите тази метафора, се уморих да живея в един свят на светлосенки и искам да живея в свят на ясни политически послания и ясна ориентация на България”. По този начин бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски отговори в предаването „Лице в лице“ по bTV на въпроса защо е подкрепила Андрей Гюров като кандидат за президент.

„Още повече че българската ориентация вече е въпрос на консенсус, поне на хартия. И в този смисъл аз очаквам българският президент да има ясни позиции и да защитава геополитическата ориентация на България такава, каквато е“, посочи Нейнски.

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„Някой ще попита: „Това ли е най-важното?“ Аз веднага ще кажа, че президентът е и главнокомандващ, той е и човекът, който представлява България пред света. И затова е важно той да има ясна стратегия за това как България ще изглежда през следващите години. В този смисъл аз смятам, че Андрей Гюров има визия за България, която е много близка до моята, поради което аз наистина приех да участвам в служебното правителство и сега го подкрепям като човек, който се занимава с външна политика. Смятам, че някои от моите идеи могат да му бъдат полезни", коментира дипломатът.

„Аз, честно казано, се изненадах, тъй като моите политически пътища и тези на Йотова са минали през годините паралелно. Всеки има своите виждания за България, което е нещо нормално в една демокрация. Но аз смятам, че вчерашното слово на сегашния президент и на кандидата за президент отиде дори с една стъпка в повече от това, което аз очаквах“, коментира Надежда Нейнски.

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Вчера Илияна Йотова представи своя инициативен комитет и отново заяви, че не подкрепя споразумението, което Нейнски като външен министър и Гюров сключиха с Украйна. „Има няколко тези, които мен дълбоко ме смутиха. Румен Радев, а и сега тя, каза, че България не трябва да бъде в „Коалицията на желаещите“, а че иска да направи „коалиция за мир“. Няма нормален човек, който да не е за мира. Но мирът сам по себе си, т.е. преговорите сами по себе си, не са стратегия. Те са инструмент и за мен е важно да разбера как тя си представя постигането на този мир. Защото „коалицията на желаещите“ не е „коалиция на войната“. Това е коалиция, която помага на една държава, която е нападната, да се защити“, коментира Надежда Нейнски.

„Защото в случая в изказването на президента се говори за сблъсък и за жертви на два славянски народа – източноправославни. Но тук не бива да забравяме, че единият народ — или по-скоро неговото ръководство, неговият президент и хората около него — нападна друг славянски и православен народ и друга славянска държава. Така че тук не може да се поставя знак на равенство между Русия и Украйна, така както се опитват да го представят сегашният президент и сегашният министър-председател. Говори се за диалог с Русия. Разбира се. Но аз искам да знам каква е целта на този диалог“, посочи още тя.

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„Ако ние имаме преговори, без да имаме възпиране, тези преговори ще обслужат интереса на по-силната държава. Защото истината е, че ако Европейският съюз чрез подкрепата за Украйна не действа възпиращо и чрез санкциите срещу Русия, Русия много по-лесно би се разправила с Украйна. И понеже много хора ще кажат: „Нас не ни интересува Украйна, ние да си гледаме България“, — въобще така патриотизмът и националната политика се възприемат, сякаш за нас тази война няма абсолютно никакво отношение към България. Аз ще кажа така: националната сигурност на България се определя от това на коя страна застава България. Защото националната сигурност на България е зависима от сигурността на Черно море — нещо, за което в случая не се говори“, коментира бившият външен служебен министър.

„Освен това националната сигурност на България зависи от това да не бъде допуснато Русия да променя границите със сила. Ако България се солидаризира с възможността да се променят границите със сила - тя застава срещу собствения си национален интерес. Защото утре някой може да иска да промени и нейните граници“, посочи Нейнски.

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„Мирът трябва да има гаранции. Украйна беше нападната, въпреки това, което беше договорено в Будапеща. Тоест, Украйна се съгласи да върне съветското ядрено оръжие срещу това държави като Съединените щати, Великобритания и Русия да бъдат гаранти за нейната сигурност. Но Русия наруши тази гаранция.

И сега разбирам, че сегашният президент ще отиде в ООН, където ще говори именно за тази „коалиция за мир“. Реално Русия нарушава точно международните договорености, за които ООН е защитник“, коментира още дипломатът. „Не трябва да си задаваме въпроса „Какво ще направи НАТО за нас?“, а да си кажем: „Какъв съюзник сме ние в рамките на НАТО?“, заяви Нейнски и допълни, че трябва да сме предвидим съюзник.

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„Смятам, че Андрей Гюров разсъждава като мен. Защото в правителството, в което участвах, хората, които бяха там, бяха хора, които смятаха, че България се нуждае от светлина, от яснота, от предвидимост, от това да знаем точно къде са силните ни и слабите ни страни. Нито да се надценяваме, нито да се подценяваме", заяви още тя.

"И тук ще ви изненадам с нещо. Съвсем наскоро давах едно интервю, където отново ме попитаха за Либия. Искам да ви кажа, че България никога нямаше да има шанса да освободи нашите сънародници, които бяха задържани в Либия, ако нямаше голямата европейска подкрепа. Това не бива да се забравя. Това на практика показва какво означава да сме част от демократичните съюзи", посочи Нейнски.