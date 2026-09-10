Ким Чен Ун похвали войниците, участващи във войната в Украйна

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се възползва от тържествата по повод 78-ата годишнина от основаването на държавата, за да похвали войските, участващи във "военни операции в чужбина". В реч, произнесена в залата за събрания в Пхенян, Ким благодари на работниците и войниците за приноса им към държавата и изрази специални благодарности и уважение към командирите и войниците, "участващи във военни операции в чужбина", вероятно визирайки севернокорейските войски, разположени в подкрепа на руската война в Украйна.

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Според западни и южнокорейски официални представители от края на 2024 г. Северна Корея е изпратила около 14 000 до 15 000 войници да се сражават рамо до рамо с руските сили. През февруари 2026 г. Националната разузнавателна служба на Южна Корея заяви, че по нейни оценки около 6000 севернокорейски войници са били убити или ранени.

Министерството на отбраната на Южна Корея в края на август заяви, че Пхенян продължава подготовката за допълнително разполагане на войски в Русия, но няма признаци, че такова разполагане предстои в близко бъдеще.

Според южнокорейските разузнавателни служби в замяна за изпращането на войски и боеприпаси Пхенян е получил икономическа и военно-техническа помощ от Русия, пише БТА.