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"Те са във възход": Тръмп поздрави германската АзГ за изборния успех

09 септември 2026, 7:39 часа 938 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Те са във възход": Тръмп поздрави германската АзГ за изборния успех

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поздрави германската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия "набира сила". "Уау! Популистката партия в Германия току-що преживя наистина голяма нощ", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, имайки предвид регионалните избори в неделя. Тръмп не спомена изрично AзГ, но препратката беше ясна.

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АзГ и нейните привърженици са уморени от "абсолютно ужасните имиграционни правила" в Германия, заяви Тръмп. "Те са във възход и няма да търпят повече", написа той.

Тръмп завърши публикацията си с възклицанието "MGGA!!!", което явно означава "Make Germany Great Again" ("Да направим Германия отново велика") – игра на думи с неговия девиз "Да направим Америка отново велика", известен като "MAGA".

В изборната нощ Тръмп вече сподели в Truth Social изображение на прогнозата за регионалните избори в Саксония-Анхалт. Той не коментира диаграмата, която показваше, че AзГ печели изборите.

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Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, се смята, че AзГ поддържа по-тесни връзки с Вашингтон от всякога. Съпредседателката на партията Алис Вайдел описа Тръмп като пример за подражание след завръщането му в Белия дом, а представители на AЗГ пътуваха до Вашингтон за встъпването му в длъжност.

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Доналд Тръмп Алтернатива за Германия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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