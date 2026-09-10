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Тръмп: Проведох страхотен разговор с Путин (ВИДЕО)

10 септември 2026, 1:30 часа 796 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Проведох страхотен разговор с Путин (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е провел „страхотен разговор“ с руския лидер Владимир Путин и вярва, че той иска разрешаване на войната в Украйна, предава Clash Report. Той добави, че би било добре, ако украинският президент Володимир Зеленски също иска да сключи сделка.

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„Проведохме чудесен разговор. Той иска да сключи сделка. И ако Зеленски също иска да сключи сделка, това би било много добре“, каза той. На въпрос кое спира сключването на мир, Тръмп отговори: „Проблемът е, че тези двама души се мразят. Мисля, че повече от всичко е, че тези двама души се мразят. Мисля, че това е така, защото работата с хора е всичко, което правя. Цял живот съм се занимавал със сделки, а тези двамата просто са уморени от караници.“

Той допусна и възможността за провеждане на двустранна среща с Путин. „Може да се случи. Проведохме добър разговор. Може да се случи“, каза президентът на САЩ.

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Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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