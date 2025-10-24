Войната в Украйна:

Тръмп обяви сухопътна операция във Венецуела, притисна Колумбия и Мексико (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сухопътната операция на американски войски на територията на Венецуела. Целта на операцията е борба с трафика на наркотици. По време на речта си в Белия дом той заяви, че количеството наркотици, които пристигат в САЩ по море, сега е по-малко от 5% от това, което е било преди година.

Уникално, Тръмп заяви следното: "Не мисля, че обезателно ще искаме обявяване на война (явно визира и действие на Конгреса), просто ще убиваме хора, които внасят наркотици в страната ни. Те ще бъдат мъртви":

ОЩЕ: Наемни убийци от наркокартели и терористи: Венецуела се подготвя за война с Тръмп

"Имаме Мексиканския залив и има много малко лодки, много, много малко лодки. Честно казано, почти няма рибарски лодки. Не искам да навредя на риболовната индустрия, но се оказа, че е толкова ефективно. Количеството наркотици, идващи по море, сега е около 5% от това, което беше преди година, дори по-малко от 5%", каза той. И добави, че сега наркотиците се внасят по суша. САЩ обаче планират да се заемат и с този въпрос.

"Може би ще отидем в Сената, може би в Конгреса и ще им кажем за това. Но не мога да си представя, че биха имали някакви възражения. Всъщност, докато сме тук, мисля, че е добра идея", заяви намеренията си президентът.

ОЩЕ: Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ: Заявките на Тръмп

И се обърна към министъра на отбраната Пийт Хегсет. "Отиди в Конгреса, разкажи им за това. Какво ще направят? Те ще кажат: "О, ние не искаме да спрем потока от наркотици", продължи Тръмп. Според него, наркотиците в САЩ убиват 300 000 души годишно.

Хегсет също не остана назад - наркокартелите били чуждестранни терористични организации, "Ал Кайда" и ИДИЛ на Западното полукълбо. "Ще ви третираме като "Ал Кайда" - ще ви откриваме, ще ви убиваме", закани се той и обясни как всяка взривена от САЩ лодка в открито море означава 25 000 спасени американци: 

Тръмп не се спря дотук - той обяви, че Колумбия и Мексико се управляват от наркокартели и САЩ няма да се примиряват дълго с това положение. По адрес на президента на Колумбия Густаво Петро той използва думата "бандит". За разлика от това определение, Тръмп каза хубави думи за президента на Мексико - "невероятна жена" (Клаудия Шейнбаум), но пак "установи", че и тази държава е управлявана от наркокартелите:

За капак Тръмп обяви, че Китай пренася фентанил през Венецуела, за да го вкара в САЩ - но той беше попитан дали има доказателства и не каза конкретно дали и какви доказателства има:

Междувременно, "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че американски бомбардировачи са били забелязани близо до Венецуела. Става дума за бомбардировачи B-1. "Два самолета B-1 Lancer излетяха от военновъздушната база Дайс в Тексас в четвъртък и прелетяха близо до Венецуела, въпреки че според американски служител и данни за проследяване на полетите са останали в международното въздушно пространство", се казва в материала.

ОЩЕ: Тайни операции на ЦРУ във Венецуела: какво цели Тръмп

Преди няколко дни Тръмп обяви успешна операция на американските военни в морето, при която е била унищожена "голяма подводница с наркотици". На борда са били четирима известни наркотерористи, двама от които са убити. Тръмп добави, че ако подводницата беше достигнала брега, щяха да загинат поне 25 000 американци.

Виолета Иванова
