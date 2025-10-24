Тръмп обяви сухопътна операция във Венецуела, притисна Колумбия и Мексико (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сухопътната операция на американски войски на територията на Венецуела. Целта на операцията е борба с трафика на наркотици. По време на речта си в Белия дом той заяви, че количеството наркотици, които пристигат в САЩ по море, сега е по-малко от 5% от това, което е било преди година.
Уникално, Тръмп заяви следното: "Не мисля, че обезателно ще искаме обявяване на война (явно визира и действие на Конгреса), просто ще убиваме хора, които внасят наркотици в страната ни. Те ще бъдат мъртви":
Trump on Venezuela land operations:
I think we’re just gonna kill people that are bringing drugs into our country.
They are gonna be like dead.
"Имаме Мексиканския залив и има много малко лодки, много, много малко лодки. Честно казано, почти няма рибарски лодки. Не искам да навредя на риболовната индустрия, но се оказа, че е толкова ефективно. Количеството наркотици, идващи по море, сега е около 5% от това, което беше преди година, дори по-малко от 5%", каза той. И добави, че сега наркотиците се внасят по суша. САЩ обаче планират да се заемат и с този въпрос.
"Може би ще отидем в Сената, може би в Конгреса и ще им кажем за това. Но не мога да си представя, че биха имали някакви възражения. Всъщност, докато сме тук, мисля, че е добра идея", заяви намеренията си президентът.
И се обърна към министъра на отбраната Пийт Хегсет. "Отиди в Конгреса, разкажи им за това. Какво ще направят? Те ще кажат: "О, ние не искаме да спрем потока от наркотици", продължи Тръмп. Според него, наркотиците в САЩ убиват 300 000 души годишно.
Хегсет също не остана назад - наркокартелите били чуждестранни терористични организации, "Ал Кайда" и ИДИЛ на Западното полукълбо. "Ще ви третираме като "Ал Кайда" - ще ви откриваме, ще ви убиваме", закани се той и обясни как всяка взривена от САЩ лодка в открито море означава 25 000 спасени американци:
Hegseth on cartels:
These are designated foreign terrorist organizations. This is the ISIS. This is the Al Qaeda of the Western Hemisphere.
Our message to these foreign terrorist organizations is: we will treat you like we treated Al-Qaeda.
We will find you. We will map your…
Тръмп не се спря дотук - той обяви, че Колумбия и Мексико се управляват от наркокартели и САЩ няма да се примиряват дълго с това положение. По адрес на президента на Колумбия Густаво Петро той използва думата "бандит". За разлика от това определение, Тръмп каза хубави думи за президента на Мексико - "невероятна жена" (Клаудия Шейнбаум), но пак "установи", че и тази държава е управлявана от наркокартелите:
Trump on Colombia:
Colombia is a drug den, a thug is the leader of that country.
We are not going to put up with it much longer.
Trump:
Mexico is run by the cartels and we have to defend ourselves from that.
За капак Тръмп обяви, че Китай пренася фентанил през Венецуела, за да го вкара в САЩ - но той беше попитан дали има доказателства и не каза конкретно дали и какви доказателства има:
Trump says China is smuggling fentanyl through Venezuela to bypass U.S. and Mexican ports.
Междувременно, "Уолстрийт Джърнъл" съобщи, че американски бомбардировачи са били забелязани близо до Венецуела. Става дума за бомбардировачи B-1. "Два самолета B-1 Lancer излетяха от военновъздушната база Дайс в Тексас в четвъртък и прелетяха близо до Венецуела, въпреки че според американски служител и данни за проследяване на полетите са останали в международното въздушно пространство", се казва в материала.
Преди няколко дни Тръмп обяви успешна операция на американските военни в морето, при която е била унищожена "голяма подводница с наркотици". На борда са били четирима известни наркотерористи, двама от които са убити. Тръмп добави, че ако подводницата беше достигнала брега, щяха да загинат поне 25 000 американци.