Администрацията на Тръмп иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да убеди още четири страни – след Брекзит на Лондон - да напуснат Европейския съюз, за да "Бъде Европа отново велика". Това показва информация от по-дълга, все още класифицирана версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица. Има и предложения за създаване на нов елитен форум C5 (Core Five) или "Ядрото на петте", на световните сили, който да измести Г-7 и да включва САЩ, Китай, Индия, Япония и Русия.

Четирите страни от ЕС, които се считат за цели след Брекзит, са Австрия, Унгария, Италия и Полша, според изтеклите подробности, публикувани от американския сайт за отбрана "Дифенс уан".

Още: Орбан: Има цивилизационен разпад на Европа и Тръмп го знае. Унгария от 15 години се бори против това

Класифицираната версия на стратегията, която предупреждава за унищожаване на цивилизацията в Европа поради масовата имиграция и мултикултурализма, призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционния европейски начин на живот", пише "Таймс".

Изтеклата информация за такава версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ вероятно ще предизвика допълнителна тревога в Европа, само дни след като в по-краткия й вече публикуван вариант бе обявено, че страни като Франция и Германия "западат" заради имиграцията и задушения икономически растеж, отбелязва и "Индипендънт".

Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

Една от говорителките на Белия дом, Ана Кели, отрече съществуването на такъв вариант на документа, заявявайки пред "Дифенс уан": "Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия."

САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена