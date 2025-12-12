Войната в Украйна:

Администрацията на Тръмп иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС

12 декември 2025, 10:24 часа 483 прочитания 0 коментара
Администрацията на Тръмп иска да убеди още четири държави да напуснат ЕС

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп иска да убеди още четири страни – след Брекзит на Лондон - да напуснат Европейския съюз, за да "Бъде Европа отново велика". Това показва информация от по-дълга, все още класифицирана версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица. Има и предложения за създаване на нов елитен форум C5 (Core Five) или "Ядрото на петте", на световните сили, който да измести Г-7 и да включва САЩ, Китай, Индия, Япония и Русия.

Четирите страни от ЕС, които се считат за цели след Брекзит, са Австрия, Унгария, Италия и Полша, според изтеклите подробности, публикувани от американския сайт за отбрана "Дифенс уан".

Още: Орбан: Има цивилизационен разпад на Европа и Тръмп го знае. Унгария от 15 години се бори против това

Класифицираната версия на стратегията, която предупреждава за унищожаване на цивилизацията в Европа поради масовата имиграция и мултикултурализма, призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционния европейски начин на живот", пише "Таймс".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изтеклата информация за такава версия на Стратегията за национална сигурност на САЩ вероятно ще предизвика допълнителна тревога в Европа, само дни след като в по-краткия й вече публикуван вариант бе обявено, че страни като Франция и Германия "западат" заради имиграцията и задушения икономически растеж, отбелязва и "Индипендънт". 

Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

Една от говорителките на Белия дом, Ана Кели, отрече съществуването на такъв вариант на документа, заявявайки пред "Дифенс уан": "Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия."

САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Австрия Доналд Тръмп Стратегия за национална сигурност на САЩ Европейски съюз Полша Италия Унгария САЩ
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес