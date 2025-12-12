"Смъртта на НАТО": Стратегията на Тръмп води Европа към самостоятелна отбрана

Новата стратегия за сигурност на САЩ има поне едно достойнство: яснота. След Втората световна война САЩ станаха защитник и гарант за отбраната на Европа, подкрепяйки и ръководейки световния ред и защитавайки западните ценности, пише Le Figaro. Но сега те (ще) си вземат почивка. Само на 2,5 от 29-те страници се препоръчва европейският континент да се върне към своя икономически, „цивилизационен“ и демократичен модел. За Вашингтон Старият свят вече не е нищо повече от пазар на държави, чиито отношения трябва да бъдат култивирани и повлияни, улеснявайки възхода на власт на правителства, чиито позиции са по-съвместими със светогледа и политиките на Тръмп.

Представителите на идеологията "MAGA" (Make America Great Again) вече не се церемонят. Отсега нататък всичко се казва открито. Белият дом иска да „възстанови стратегическата стабилност“ в отношенията с Русия. От няколко месеца е ясно, че САЩ се дистанцират от ситуацията в Украйна, тъй като Вашингтон значително намали помощта за Киев. Тази очертаваща се тенденция стана очевидна на фона на опитите на емисарите на американския президент да наложат на украинците мирен план, частично изготвен в съавторство с руската страна. Още от самото начало на преговорите европейците, от чиято сигурност все пак зависи съдбата на Украйна, бяха изтикани настрана от американците. Още: Новият план на Тръмп за мир в Украйна - точка по точка: "Посредствени петокласници" мачкат жертвата

Американската администрация атакува и основите на НАТО, централния фактор на европейската отбранителна политика. Миналия месец Тръмп реши, без да се консултира със съюзниците, да изтегли между 3000 и 5000 американски войници от Румъния. Пентагонът иска Европа да поеме по-голямата част от отговорностите на НАТО за конвенционална отбрана до 2027 г.; в противен случай САЩ биха могли да прекратят участието си в някои от координационните механизми на Алианса. Що се отнася до новата Стратегия за национална сигурност, документът има за цел да предотврати „разширяването“ на Алианса. Тази политика ни води към „смъртта на НАТО“. Ако не искаме да загубим всичко, единственият ни шанс е постепенната европеизация на Алианса.

Драматични промени в политиката на САЩ бяха забележими още по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Но след завръщането на републиканеца в Белия дом те станаха по-радикални. Реч, произнесена от вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс на Мюнхенската конференция по сигурност през 2025 г., наподоби антизападните изявления, направени от диктатора Владимир Путин на същото място през 2007 г. Със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом европейците би трябвало да си направят съответните заключения. Но те избраха да продължат да ласкаят егото му. Зашеметени от перспективата за „отвод“ на американския лидер, европейците се опитаха да го успокоят, за да предотвратят нежелан обрат на събитията. Те се вкопчиха в илюзията, че Вашингтон може да бъде повлиян, въпреки непредсказуемия характер на американския лидер. Още: Рюте: НАТО е следващата цел на Русия, твърде много хора не усещат колко е спешно

Отговаряйки с принудени усмивки на заплахите и опитите на Доналд Тръмп да раздели ЕС, европейците в продължение на година се надяваха той да заеме страна във войната в Украйна и да затегне реториката си към Путин. „Но днес трябва да си сляп, за да не видиш, че сме свидетели на истински разрив и че явлението тръмпизъм далеч надминава самия Тръмп“, коментира един дипломат. Това се потвърждава от информация, публикувана от Der Spiegel, за текущите дискусии сред ръководството на ЕС. Според германските медии Еманюел Макрон е споменал „възможността САЩ да предадат Украйна отстъпвайки нейните територии, без да ѝ предоставят ясни гаранции за сигурност“. Канцлерът Мерц също счита, че американците „играят игрички“ по отношение на войната в Украйна.

Европейците в официални изявления продължават да ценят чувствата на Доналд Тръмп. Елисейският дворец заяви, че новата Стратегия за национална сигурност на САЩ е само „рамков елемент“, който впоследствие ще бъде допълнен от други документи. Европейците също така още имат надежда за „координация“ със САЩ по отношение на Украйна. Още: САЩ да излязат от НАТО: внесен е законопроект в Конгреса

Връзката между Тръмп и Путин също може да допринесе за разрива. Една от целите на Кремъл е да разруши световния ред, установен след 1945 г. Това ще бъде още по-лесно постижимо, защото Доналд Тръмп сега се е превърнал в един от основните му гробокопачи. Не е случайно, че Кремъл е считал корекциите, направени в новата версия на Стратегията за национална сигурност, „до значителна степен“ за съвместими с визията на Русия. Изправени пред двама противници – един на Изток и един на Запад – европейците спешно трябва да ускорят темпото за укрепване на отбраната си.

В противен случай съществува риск Владимир Путин да се възползва от хаоса в трансатлантическите отношения през следващите три години. Той би могъл например да протегне ръка на Доналд Тръмп, за да работят заедно за разрушаване на НАТО. Германският експерт Карло Масала счита, че разпадът на Алианса може да бъде предизвикан от руска атака срещу Естония още през 2028 г., ако дълбоко разделените държави-членки не успеят да реагират. Още: Тръмп: Украйна никога нямаше да бъде приета в НАТО, това се знаеше дълго преди Путин (ВИДЕО)

Автор: Изабел Ласер за Le Figaro

Превод: Ганчо Каменарски