Наемни убийци от наркокартели и терористи: Венецуела се подготвя за война с Тръмп

Тежко въоръжените американски войски с ракети и снайперски пушки, готови да свалят венецуелския диктатор Николас Мадуро, биха могли да се изправят пред неочаквани и смъртоносни засади в партизански стил, пише The Sun. Президентът на Венецуела заяви готовността си за решителни действия, след като американският президент Доналд Тръмп получи разрешение да разположи американски войски в Карибите за провеждане на въздушни и наземни операции срещу страната му.

Мадуро се е укрил в бункер, вкопан в хълм срещу голямата военна база Форт Тиуна в Каракас. Според американското разузнаване, го охранява „полк" от кубински специални части, известен като „Черните оси".

Генералният секретар на управляващата партия Диосдадо Кабело, обяви, че се разработва стратегия за „активна и дългосрочна съпротива“. На среща с армейски офицери и лидери на милиции, Кабело каза: „Те се надяват бързо и лесно да превземат страната ни, но ние сме готови да им се съпротивляваме толкова дълго, колкото е необходимо.“

Той изглежда решен да накара САЩ да платят висока цена за всяка инвазия, дори това да означава превръщането на Венецуела в нещо като Газа или Ирак.

Бившият служител на Съвета за национална сигурност на САЩ Луис Киньонес заяви, че американските войски трябва да установят господство в рамките на 48 часа, в противен случай ситуацията може да излезе извън контрол.

Администрацията на Тръмп се надяваше, че разполагането на ракетни миноносци и ядрена подводница край бреговете на Венецуела ще убеди генералите на Мадуро да извършат преврат и да го предадат срещу награда от 50 милиона долара.

Това се случи, докато американски военни кораби преследваха венецуелски моторници, пренасящи контрабандно наркотици за САЩ. Едновременно с това самолети F-35 излитаха от база в Пуерто Рико, за да извършват разузнаване и да картографират противовъздушната отбрана на Венецуела.

"Армия на татко"

Бившият генерал Марко Ферейра заяви пред The Sun, че венецуелският режим е разпределил така наречените „сикариос“ (убийци) във военните гарнизони в цялата страна, със заповед да стрелят по командирите при всеки признак на нелоялност.

В случай на война, „постоянните сили на съпротивата" на Кабело биха имали неограничен достъп до оръжия – пушки, ракети и друго оборудване – които са скрити на места, недостъпни за американското въздушно и сателитно наблюдение. Това би могло да доведе до хаос.

Освен това Венецуела притежава руски оръжия, които включват: шест мобилни зенитноракетни системи С-300, зенитноракетни системи с по-малък обсег „Бук“, две ескадрили изтребители Су-30, около 100 танка Т-72 и няколко ударни хеликоптера Ми-35.

Пентагонът прогнозира, че по-голямата част от тези сили ще бъдат унищожени от прецизни удари на САЩ в рамките на първите 8 часа след началото на атаката.

Мадуро обаче заяви, че може да мобилизира четиримилионна „народна милиция“. Въоръжената „Армия на татко“ би могла да служи като прикритие за поне 5000 пламенни поддръжници на Мадуро, които са част от паравоенната групировка „Колективос“ – мрежа от градски партизани в градове и села из цяла Венецуела, която действа извън светлината на прожекторите.

Те се вербуват от затворнически банди като „Тренс де Арагуа", които действат като наемници, за да защитават интересите на режима. Те са извършвали нападения срещу домовете на политически опоненти, участвали са в официални арести и са разпръсквали опозиционни митинги със стрелба от автомобили.

„Колективос“ са свързани и с хиляди бойци на Хизбула във Венецуела. В интервю за The Sun, бившият началник на венецуелското разузнаване генерал Кристофър Фигерес заяви, че на остров Маргарита има приблизително 1000 членове на Хизбула.

Други 400 бойци на Хизбула са базирани близо до военната база Маракай, разположена близо до Каракас. В пристанищния град Валенсия също има приблизително 200 бойци, работещи като охранители за наркотрафиканти.

„Колективос“ и „Хизбула“ получават паравоенно обучение и споделят агресивна марксистка и ислямска идеология в определени обществени центрове.

Хиляди колумбийски бойци от ELN и FARC контролират ключови провинции, граничещи с Колумбия, през които тонове кокаин се транспортират до точки за износ във Венецуела. Те работят в тясно сътрудничество с местните власти, като например губернатора на провинция Тачира Фреди Бернал, бивш полицейски детектив, основал „Колективос".

Всички групи са въоръжени с автомати АК-103, снайперски пушки „Драгунов“ и други съвременни оръжия, закупени в големи количества от Русия.

Американските военни експерти са особено обезпокоени от придобиването на приблизително 6000 зенитно-ракетни комплекса „Игла-С“. Това оръжие е способно да сваля хеликоптери и самолети, с които се очаква да десантират американски войски.

Според разузнаването, много от системите за противовъздушна отбрана „Игла-С“ са в ръцете на бойците на „Колективос“. Те са обучени да ги използват и ги транспортират с камиони из Каракас.

Според Агенцията за военно разузнаване на САЩ, венецуелските военновъздушни сили притежават произведени в Иран версии на дроновете камикадзе Geranium. Тези дронове вероятно са били прехвърлени на клетки на Хизбула от ирански военни съветници, базирани във Венецуела, пише The Sun.

Д-р Евън Елис, старши специалист по Латинска Америка във Военния колеж на армията на САЩ, заяви, че операцията по залавянето на Мадуро има само 30% шанс за успех.

Кубинските му приятели вероятно няма да го оставят да се предаде жив и дори може да организират бягството му в съседна Бразилия или Колумбия, защото техните „леви“ президенти са приятелски настроени към режима на Мадуро.

А междувременно - САЩ отново удариха плавателен съд, за който са счели, че превозва наркотици. Това е пореден такъв удар:

The United States has carried out another strike on a vessel suspected of drug trafficking in the eastern Pacific Ocean. pic.twitter.com/SCytzpUjA9 — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Автори: Мартин Аростеги и Имоджен Брадик

Превод: Ганчо Каменарски