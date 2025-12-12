На разходка в парка: Над 2000 кучета поставиха световен рекорд (ВИДЕО)

Неофициалният световен рекорд за най-голямото събиране на кучета от породата „Голдън ретривър" беше поставен в Буенос Айрес – столицата на Аржентина, предаде агенция Асошиейтед прес. Собственици на породата от цялата страна превърнаха тревистите пространства на парка „Боскес де Палермо" в море от яркожълта козина. Децата пищяха от радост и галеха всяко куче, което подскачаше наоколо, а семействата позираха за селфита с домашните любимци под жаркото лятно слънце, пише АП.

The Argentine capital turned into a golden wonderland as 2,397 golden retrievers gathered in a park to break a world record. https://t.co/1dkjOjkHVa — The Weather Channel (@weatherchannel) December 10, 2025

Исторически момент

Отпивайки от традиционната аржентинска напитка мате, участниците размениха забавни факти за любимата си порода - като например известната способност на голдън ретривърите да надушват ниска кръвна захар и рак - и споделиха истории за това как техните ретривъри са ги подкрепяли през всички житейски възходи и падения.

„Още от деца кучето е постоянно присъствие в семейството ни. Ходили сме на почивки с него. Правили сме всичко заедно“, спомня си Николас Орелана, 26-годишен мъж, облечен с тениска със снимка на голдън ретривър, цитиран от АП. Семейството му каза, че са шофирали час и половина от родния си град за събитието. „Това е вид куче, което е известно с това, че създава специална връзка“, каза още Орелана, коленичейки, за да погали своето доволно изглеждащото 13-годишно куче Луна.

През суматохата от махане с опашки и раздаване на лакомства, 10 доброволци, облечени в жълти жилетки, се опитваха да регистрират всеки присъстващ на събитието голдън ретривър. След часове щателно броене, окончателният резултат дойде в края на деня.

С 2397 регистрирани голдън ретривъра, организаторът на събирането Фаусто Дюпер обяви, че Аржентина е счупила неофициалния световен рекорд, поставен миналата година, когато събитие във Ванкувър привлече 1685 голдън ретривъра. „Това е исторически момент“, посочи Дюпер, 28-годишен аржентински актьор, който в социалните медии редовно публикува съдържание за 10-годишния си голдън ретривър на име Оли.

Nearly 2,400 golden retrievers filled a Buenos Aires park, breaking an unofficial world record for the biggest gathering of the beloved breed. https://t.co/peTHuATIVa — NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 9, 2025

Надеждите за голяма групова снимка само на кучетата на поляната в парка бързо се изпариха, когато стана ясно, че никой собственик и никое куче не биха издържали дори и няколко мига раздяла. Освен това, имаше и съвсем реален риск кучетата да се изгубят сред хилядите си космати събратя. Някои от посетителите казаха, че са очаквали пълен хаос от събитието, но са били изненадани да открият, че всичко се е оказало лесно и приятно - точно като поведението на самите кучета, допълва още АП, цитирани от БТА.

