На 45 години - легенда в тениса ще играе на US Open 2025!

Двукратната шампионка от Откритото първенство на САЩ по тенис Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за тазгодишното издание на турнира, обявиха организаторите в сряда. Така 45-годишната американка ще бъде най-възрастната състезателка в турнира от Големия шлем от 1981 година насам, когато и играла Рени Ричардс, която е била на 47 години.

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за Откритото първенство на САЩ 2025

Уилямс стана и най-възрастната състезателка, спечелила мач от УТА, от 2004 насам, след като надигра Пейтън Стърнс на турнира във Вашингтон преди месец, като преди това отсъства 16 месеца от кортовете.

Винъс Уилямс

Тя участва за последно в основната схема на турнира в Ню Йорк през 2023, каза загуби в първия кръг от белгийката Грийт Минен.

Седемкратната шампионка от Големия шлем и ще играе и на смесени двойки в турнира със сънародника си Райли Опелка.

Французойката Каролин Гарсия също получи "уайлд кард", като през 2022 тя игра полуфинал в турнира. Тя сподели плановете си да прекрати кариерата си в края на сезона. 

