Франкенщайн зайчета с шипове по главата превземат САЩ: Никой не трябва да ги пипа (СНИМКИ)

Служителите по опазване на дивата природа в САЩ предупреждават обществеността да избягва контакт с местните диви зайци, които имат притеснителни черни, подобни на шипове израстъци по главите си - резултат от заразен вирус, който вече се наблюдава в някои части на страната. Състоянието, причинено от папиломавирус по въпросния вид зайци (CRPV), е регистрирано многократно във Форт Колинс, Колорадо, и причинява тумороподобни образувания около главата и устата на заека. Тези образувания могат да приличат на усукани черни шипове, което кара някои жители да сравняват засегнатите животни с митични същества.

US finds rabbits with horns, tentacles on faces in Fort Collins, Colorado. They're infected with cottontail rabbit papillomavirus, spread by mosquitoes/ticks and incurable. Officials warn: don't touch if encountered.

#ColoradoMutantRabbits #RabbitVirus pic.twitter.com/2EsOJKbGuV — yuexiang (@yuexiang781) August 14, 2025

Вирусът се предава предимно чрез паразити, включително бълхи и кърлежи, които пренасят инфекцията между гостоприемниците. Жителката Сюзън Мансфийлд разказва пред "9News", че е наблюдавала едно такова животно с "черни пера или черни клечки за зъби, стърчащи навсякъде около устата му". Тя отбелязва, че животното се е върнало на следващата година с още по-големи израстъци: "Мислех, че ще умре през зимата, но не стана така. Върна се на следващата година и израстъците бяха още по-големи".

Макар че последните наблюдения са съсредоточени в Колорадо, болестта не е ограничена само в щата. В Средния Запад често се наблюдават огнища, а през 2013 г. жител на Минесота публикува кадри на заек, покрит с подобни на пипала израстъци, като го нарече "заека Франкенщайн".

Въпреки че CRPV не представлява риск за хората или други домашни любимци, въздействието върху заразените зайци може да бъде тежко. В някои случаи израстъците изчезват по естествен път. Въпреки това, когато туморите се увеличат до степен, в която възпрепятстват способността на животното да се храни, гладът води до летален изход.

Според специалисти по дивата природа домашните зайци са по-уязвими към сериозни усложнения, включително възможността да развият плоскоклетъчен карцином - потенциално смъртоносен рак на кожата. В отговор на това експертите настоятелно съветват да се избягва пряк контакт с всеки заек, който показва видими симптоми, и препоръчват домашните зайци да се държат далеч от диви популации.

Viral Internet 'Frankenstein' rabbit is a modern-day jackalope

Rabbits in Colorado are experiencing growths, resembling horns or tentacles, due to the Shope papillomavirus (SPV), also known as cottontail rabbit papillomavirus (CRPV). These growths, while alarming, are usually… pic.twitter.com/TPNNdhvUCX — The Fox (@TheFoxDen78) August 14, 2025

Специалистите в Колорадо призовават жителите да съобщават на местните власти за забелязани животни, вместо да се опитват сами да ги уловят или лекуват. Според тях продължаващият мониторинг и обществената осведоменост са от съществено значение за овладяване на разпространението на вируса и намаляване на въздействието върху популациите от зайци.

Може ли да се лекува CRPV?

Понастоящем няма лечение за CRPV. При домашните зайци ветеринарните лекари могат да отстранят хирургично туморите, преди те да станат достатъчно големи, за да нарушат храненето или да се развият в плоскоклетъчен карцином. Такива мерки обаче не са осъществими за повечето диви животни.

SPV in rabbits refers to the Shope Papilloma Virus, also known as Cottontail Rabbit Papillomavirus (CRPV) or Kappapapillomavirus 2.

It is a DNA virus from the Papillomaviridae family that primarily infects rabbits, causing benign, wart-like skin tumors called papillomas.

These… pic.twitter.com/V3jc0yAQzV — Men Said (@MENSAIDINC) August 13, 2025

Тази интервенция не е практична за дивите популации, които често страдат от глад, когато израстъците възпрепятстват храненето. Предотвратяването на контакт и отделянето на домашните зайци от дивите им събратя остават най-ефективните мерки за ограничаване на въздействието на болестта.

Служителите, отговарящи за дивата природа, предупреждават да не се работи със зайци, заразени със CRPV, поради възможността за неволно разпространение на вируса върху други зайци чрез дрехи, ръце или оборудване, пише "Marca".

