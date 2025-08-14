Войната в Украйна:

Минерали за мир: Тръмп ще направи предложение до Путин за Аляска

14 август 2025, 11:00 часа 373 прочитания 0 коментара
Доналд Тръмп се готви да предложи на руския диктатор Владимир Путин достъп до редкоземни минерали, за да го стимулира да прекрати войната в Украйна. Американският президент ще пристигне на дългоочакваната среща с руския си колега в петък, въоръжен с редица възможности за печелене на пари за Путин. Те ще включват отваряне на природните ресурси на Аляска за Москва и премахване на някои от американските санкции срещу руската авиационна индустрия, разкрива британското издание The Telegraph.

Подготовката за срещата

Смята се, че Скот Бесент, министърът на финансите на САЩ, е сред фигури от администрацията, които информират Тръмп преди срещата му с Путин в Анкъридж. Бесент проучва икономическите компромиси, които САЩ могат да направят с Русия, за да ускорят споразумението за прекратяване на огъня.

Говорейки на пресконференция в сряда, Тръмп каза, че Путин ще се изправи пред „тежки последствия“, ако не се съгласи да прекрати войната в Украйна на срещата им в петък. ОЩЕ: Докато в Аляска цари оживление - Стармър се среща със Зеленски във Великобритания

Оживлението в Аляска

Анкъридж е оживен преди срещата на върха Тръмп-Путин. Жителите на Анкъридж са разкъсвани между вълнението от посещението на висок профил и тревогата какво би могло да означава това посещение.

„Чувстваш се сякаш Анкъридж се е върнал на картата по някакъв начин, което мисля, че всички донякъде харесват“, каза Холис Френч, пенсиониран щатски сенатор, който е бил член на Комисията за опазване на нефта и газа на Аляска. „Въпреки че снощи вечерях с двама приятели и всички сме някак песимистично настроени и скептично настроени. Знаете ли, бих казал, че очакваме Тръмп да направи нещо ужасно".

Съобщението на Тръмп, че ще се срещне с Путин „в Русия“, също така предизвика тревога в регион, който беше част от Руската империя до продажбата ѝ на САЩ през 1867 г., писа по-рано британското издание The Guardian ОЩЕ: Среща Тръмп - Путин - Зеленски може да има още следващата седмица? (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
