Тръмп промени решението си, не иска Канада в Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада да се присъедини към неговата инициатива Съвет за мир, целящ разрешаване на глобалните конфликти. "Моля, нека това писмо служи като уведомление, че Съветът оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада към това, което ще бъде най-престижният лидерски съвет, сформиран някога", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Truth Social", насочена към канадския премиер Марк Карни.

Промяната на позицията на Тръмп следва речта на Карни на Световния икономически форум в Давос, където той открито осъди мощните държави, използващи икономическата интеграция като оръжие, а митата като лост.

Миналата седмица офисът на Карни заяви, че е бил поканен да участва в Съвета за мир и е планирал да приеме. Оттеглянето на поканата на Канада дойде часове след като Тръмп официално създаде Съвета.

Критика

Тръмп критикува Карни в реч в Давос, след като канадският премиер изнесе вдъхновяваща реч за "разрушаването" на международния ред, основан на правила. В обширна реч на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария Тръмп засегна всичко – от целта си да придобие Гренландия до плановете си за Венецуела и следващия председател на Федералния резерв.

"Те трябва да ни бъдат благодарни, Канада. Канада съществува благодарение на Съединените щати. Не забравяй това, Марк, следващия път, когато правиш изявления", каза Тръмп.