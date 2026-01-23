Доналд Тръмп: Работата по Гренландия продължава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работата по споразуменията относно Гренландия продължава. „Обратно във Вашингтон. Давос беше прекрасен“, написа американският лидер в Truth Social. Той заяви, че „се работи“ по концепция за споразумение относно Гренландия и че то „ще бъде прекрасно за САЩ“.

Тръмп също изрази увереност, че „светът никога не е виждал нещо подобно като Съвета за мир, създаден като част от мирния процес в Газа. „Толкова много добри неща се случиха“, добави той, визирайки резултатите от пътуването си до Световния икономически форум в Давос.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц смята, че Тръмп е смекчил позицията си по отношение на Гренландия поради решителността на Европа по въпроса. „Оказва се, че европейското единство и решителност всъщност могат да променят нещата“, каза Мерц при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Брюксел. „Много съм благодарен, че президентът Тръмп се отказа от първоначалните си планове да поеме контрол над Гренландия“, добави той.

В същото време Мерц отбеляза, че Европа трябва да се поучи от настоящата ситуация около Гренландия и да направи повече за укрепване на собствените си отбранителни способности. „Европейският съюз, европейският компонент на НАТО, трябва да може да се защитава“, каза канцлерът, наричайки НАТО „най-успешният политически съюз, съществувал някога между Европа и Америка“. „Не можем просто да изоставим този трансатлантически съюз“, каза той.

