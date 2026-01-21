"Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)

Канадският премиер Марк Карни изнесе вълнуваща реч на Световния икономически форум в Давос, в която подчерта края на международния ред, основан на правила, и сподели как Отава се адаптира, като изгражда стратегическа автономия, запазвайки ценности като правата на човека и суверенитета. Той призова "средните сили" - като неговата собствена държава - да работят заедно, за да противодействат на твърдата сила и съперничеството между великите сили, с цел да се изгради по-устойчив свят.

Определено речта му е свързана с амбициите на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия, която е част от Дания, с 4-годишната война на Владимир Путин в Украйна и с редица други диктатори по света, дебнещи за нови територии и ресурси.

"Слабите се надяват подчинението да им донесе сигурност. Е, няма"

Представяме ви пълното обръщение на Марк Карни от 20 януари, което развълнува света:

"За мен е удоволствие и задължение да бъда с вас тази вечер в този решаващ момент, през който преминават Канада и светът.

Днес ще говоря за разрив в световния ред, за края на една приятна фикция и началото на една сурова реалност, в която геополитиката - тази голяма и основна сила - не подлежи на никакви ограничения, никакви ограничения. От друга страна, бих искал да ви кажа, че другите страни, особено средните сили като Канада, не са безсилни. Те имат капацитета да изградят нов ред, който обхваща нашите ценности като зачитане на правата на човека, устойчиво развитие, солидарност, суверенитет и териториална цялост на различните държави. Силата на по-малките сили започва с честност.

Изглежда, че всеки ден ни се напомня, че живеем в епоха на голямо съперничество между великите сили. Че редът, основан на правила, избледнява. Че силните могат да правят каквото искат, а слабите трябва да търпят това, което се налага. И този афоризъм на Тукидид се представя като неизбежен, като естествена логика на международните отношения, която се утвърждава отново. И изправени пред тази логика, страните имат силна тенденция да се съобразяват, да се приспособяват, да избягват проблеми, да се надяват, че подчинението ще им донесе сигурност.

Е, няма да им донесе.

Снимка: Getty Images

И така, какви са нашите възможности?

През 1978 г. чешкият дисидент Вацлав Хавел, по-късно президент, написа есе, озаглавено „Силата на безсилните“, в което зададе един прост въпрос: как комунистическата система се е запазила?

Отговорът му започва с един търговец на зеленчуци. Всяка сутрин този търговец поставя на витрината си надпис: „Работници от целия свят, обединявайте се!“. Той не вярва в това, никой не вярва, но все пак поставя надписа, за да избегне проблеми, да покаже, че се подчинява, да се разбира с другите. И тъй като всеки търговец на всяка улица прави същото, системата се запазва – не само чрез насилие, но и чрез участието на обикновените хора в ритуали, за които те знаят, че са фалшиви. Хавел наричаше това „живот в лъжа“.

Силата на системата не идва от нейната истинност, а от готовността на всички да се държат, сякаш тя е истинска, а нейната крехкост идва от същия източник. Когато дори един човек спре да се държи така, когато зеленчукопродавачът махне табелата си, илюзията започва да се разпада. Приятели, време е компаниите и държавите да махнат табелите си.

Разпадът на международния правов ред

Десетилетия наред страни като Канада просперираха в рамките на това, което наричахме международен ред, основан на правила. Присъединихме се към неговите институции, възхвалявахме неговите принципи, възползвахме се от неговата предсказуемост. И благодарение на това можехме да провеждаме външна политика, основана на ценности, под неговата защита.

Знаехме, че историята за международния ред, основан на правила, е частично невярна, че най-силните ще се освободят от задълженията си, когато им е удобно, че търговските правила се прилагат асиметрично. И знаехме, че международното право се прилага с различна строгост в зависимост от самоличността на обвиняемия или жертвата.

Тази фикция беше полезна, а американската хегемония, в частност, спомогна за осигуряването на обществени блага, отворени морски пътища, стабилна финансова система, колективна сигурност и подкрепа за рамките за разрешаване на спорове.

Затова поставихме знака на прозореца. Участвахме в ритуалите и до голяма степен избягвахме да посочваме разминаването между реториката и реалността.

Тази сделка вече не работи. Нека бъда прям. Ние сме в разгара на разрив, а не на преход.

През последните две десетилетия поредица от кризи във финансите, здравеопазването, енергетиката и геополитиката разкриха рисковете от крайната глобална интеграция. Но напоследък великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие, тарифите като лост, финансовата инфраструктура като средство за принуда, веригите за доставки като уязвимости, които да бъдат експлоатирани.

Не можете да живеете в лъжата за взаимна изгода чрез интеграция, когато интеграцията се превръща в източник на вашата подчиненост.

Многостранните институции, на които средните сили са разчитали – Световната търговска организация, ООН, COP – архитектурата, самата архитектура на колективното решаване на проблеми, са под заплаха. В резултат на това много страни стигат до същите заключения - че трябва да развият по-голяма стратегическа автономност в областта на енергетиката, храните, критичните минерали, финансите и веригите за доставки.

И този импулс е разбираем. Страна, която не може да се изхранва, да се снабдява с гориво или да се защитава, има малко възможности. Когато правилата вече не ви защитават, трябва да се защитите сами.

"Колективните инвестиции са по-евтини, отколкото всеки да си строи своя собствена крепост"

Но нека бъдем реалистични за това докъде води това. Свят, съставен от крепости, ще бъде по-беден, по-крехък и по-малко устойчив. И има още една истина. Ако великите сили се откажат дори от преструвката, че спазват правила и ценности, за да преследват безпрепятствено своята власт и интереси, ползите от трансакционализма ще станат по-трудни за възпроизвеждане.

Снимка: Getty Images

Хегемоните не могат да продължават да печелят от своите отношения.

Съюзниците ще се диверсифицират, за да се предпазят от несигурността. Те ще купуват застраховки, ще увеличават опциите си, за да възстановят суверенитета си – суверенитет, който някога се основаваше на правила, но все повече ще се основава на способността да се издържа на натиск.

В тази зала знаем, че това е класическо управление на риска. Управлението на риска има своята цена, но тази цена на стратегическата автономия, на суверенитета, може да бъде споделена.

Колективните инвестиции в устойчивост са по-евтини, отколкото всеки да си строи собствена крепост. Общите стандарти намаляват фрагментацията. Допълващите се елементи са положителна сума. И въпросът за средните сили като Канада не е дали да се адаптират към новата реалност – ние трябва да го направим. Въпросът е дали да се адаптираме, като просто изградим по-високи стени, или можем да направим нещо по-амбициозно.

Реализъм, основан на ценности

Канада беше сред първите, които чуха предупредителния сигнал, което ни накара да променим фундаментално стратегическата си позиция. Канадците знаят, че старите ни удобни предположения, че географското ни положение и членството ни в съюзи автоматично ни осигуряват просперитет и сигурност, вече не са валидни. Новият ни подход се основава на това, което Александър Стуб, президентът на Финландия, нарича „реализъм, основан на ценности“.

Или, с други думи, ние се стремим да бъдем както принципни, така и прагматични: принципни в нашата ангажираност към фундаменталните ценности, суверенитета, териториалната цялост, забраната за употреба на сила, освен когато това е в съответствие с Хартата на ООН, и зачитането на правата на човека; и прагматични, като признаваме, че напредъкът често е постепенен, че интересите се разминават и че не всеки партньор ще споделя всички наши ценности.

Затова ние се ангажираме широко, стратегически и с отворени очи. Активно приемаме света такъв, какъвто е, а не чакаме да се появи светът, който бихме искали да бъде.

Ние калибрираме нашите взаимоотношения, така че тяхната дълбочина да отразява нашите ценности, и даваме приоритет на широкото ангажиране, за да максимизираме влиянието си, като се има предвид текущата нестабилност в света, рисковете, които това представлява, и залозите за това, което предстои.

И вече не разчитаме само на силата на нашите ценности, но и на ценността на нашата сила.

Примерът на Канада

Ние изграждаме тази сила у дома. Откакто моето правителство встъпи в длъжност, ние намалихме данъците върху доходите, капиталовите печалби и бизнес инвестициите. Премахнахме всички федерални бариери пред междупровинциалната търговия. Ускоряваме инвестиции в размер на трилион долара в енергетика, изкуствен интелект, критични минерали, нови търговски коридори и други. До края на това десетилетие удвояваме разходите си за отбрана и го правим по начин, който подпомага развитието на нашите местни индустрии.

И бързо се диверсифицираме в чужбина. Сключихме всеобхватно стратегическо партньорство с ЕС, включително присъединяване към SAFE - европейските споразумения за обществени поръчки в областта на отбраната. За шест месеца подписахме 12 други търговски споразумения и споразумения за сигурност на четири континента. През последните няколко дни сключихме нови стратегически партньорства с Китай и Катар. Водим преговори за споразумения за свободна търговия с Индия, АСЕАН, Тайланд, Филипините и Меркосур.

Ние правим и нещо друго. За да помогнем за решаването на глобалните проблеми, се стремим към променлива геометрия - с други думи, към различни коалиции за различни въпроси, основани на общи ценности и интереси. Така че по отношение на Украйна ние сме основен член на Коалицията на желаещите и един от най-големите донори на глава от населението за нейната отбрана и сигурност.

По отношение на суверенитета в Арктика ние твърдо подкрепяме Гренландия и Дания и напълно подкрепяме тяхното уникално право да определят бъдещето на Гренландия.

Нашата ангажираност към член 5 от НАТО е непоколебима, затова работим с нашите съюзници от НАТО, включително Северноатлантическия балтийски коридор, за да осигурим допълнителна сигурност на северния и западния фланг на Алианса, в това число чрез безпрецедентни инвестиции на Канада в радари с далечен обхват, подводници, самолети и войски на сушата и на леда.

Канада се противопоставя категорично на митата върху Гренландия и призовава за целенасочени преговори за постигане на нашите общи цели за сигурност и просперитет в Арктика.

По отношение на многостранната търговия, ние подкрепяме усилията за изграждане на мост между Транстихоокеанското партньорство и Европейския съюз, което би създало нов търговски блок от 1,5 милиарда души. По отношение на критичните минерали, ние създаваме клубове на купувачите, базирани в Г-7, за да може светът да се диверсифицира и да се откъсне от концентрираното предлагане. А по отношение на изкуствения интелект, ние си сътрудничим с демокрации, които споделят нашите възгледи, за да гарантираме, че в крайна сметка няма да бъдем принудени да избираме между хегемони и хипермащабни компании.

Това не е наивен мултилатерализъм, нито разчитане на техните институции. Това е изграждането на коалиции, които работят – по отделни въпроси, с партньори, които споделят достатъчно общи позиции, за да действат заедно. В някои случаи това ще бъде по-голямата част от нациите.

Това, което се прави, е създаването на гъста мрежа от връзки в областта на търговията, инвестициите и културата, на която можем да разчитаме за бъдещи предизвикателства и възможности. Според мен средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сме на масата, сме в менюто.

Но бих казал също, че великите сили, великите сили засега могат да си позволят да действат самостоятелно. Те имат пазарния размер, военния капацитет и влиянието да диктуват условията. Средните сили не разполагат с това. Но когато преговаряме само двустранно с хегемон, преговаряме от позиция на слабост. Приемаме това, което ни се предлага. Конкурираме се помежду си, за да бъдем най-отстъпчиви.

Това не е суверенитет. Това е демонстрация на суверенитет, докато се приема подчинение. В свят на съперничество между великите сили страните между тях имат избор – да се конкурират помежду си за благосклонност, или да се обединят, за да създадат трета пътека с влияние.

Не трябва да позволяваме възходът на твърдата сила да ни заслепи за факта, че властта на легитимността, почтеността и правилата ще остане силна, ако решим да ги използваме заедно – което ме връща към Хавел.

Снимка: Getty Images

Средните сили да живеят в истината

Какво означава за средните сили да живеят в истината?

Първо, това означава да назовем реалността. Да спрем да се позоваваме на международния ред, основан на правила, сякаш той все още функционира, както се рекламира. Да го наричаме с истинското му име – система на засилващо се съперничество между великите сили, в която най-могъщите преследват интересите си, използвайки икономическата интеграция като средство за принуда.

Това означава да действаме последователно, като прилагаме едни и същи стандарти към съюзниците и съперниците си. Когато средните сили критикуват икономическото сплашване от една страна, но мълчат, когато то идва от друга, ние запазваме знака на витрината.

Това означава да изграждаме това, в което твърдим, че вярваме, вместо да чакаме старият ред да бъде възстановен. Това означава да създаваме институции и споразумения, които функционират, както е описано. И означава да се намали влиянието, което позволява принуда – това е изграждането на силна вътрешна икономика. Това трябва да бъде незабавен приоритет на всяко правителство.

А диверсификацията на международно ниво не е само икономическа предпазливост, а е материална основа за честна външна политика, защото страните печелят правото на принципни позиции, като намаляват уязвимостта си към ответни мерки.

Така че Канада, Канада има това, което светът иска. Ние сме енергийна суперсила. Разполагаме с огромни запаси от важни минерали. Имаме най-образованото население в света. Нашите пенсионни фондове са сред най-големите и най-усъвършенствани инвеститори в света. С други думи, имаме капитал, талант... имаме и правителство с огромни фискални възможности да действа решително. И имаме ценности, към които много други се стремят.

Канада е функциониращо плуралистично общество. Нашето обществено пространство е шумно, разнообразно и свободно. Канадците остават ангажирани с устойчивостта. Ние сме стабилен и надежден партньор в един свят, който е всичко друго, но не и такъв. Партньор, който изгражда и цени дългосрочните отношения.

И имаме и нещо друго. Ние осъзнаваме какво се случва и сме решени да действаме съответно. Разбираме, че тази промяна изисква нещо повече от адаптация. Тя изисква честност по отношение на света такъв, какъвто е.

Махаме табелата от прозореца. Знаем, че старият ред няма да се върне. Не трябва да го оплакваме. Носталгията не е стратегия, но вярваме, че от разрива можем да изградим нещо по-голямо, по-добро, по-силно, по-справедливо. Това е задачата на средните сили, на страните, които имат най-много да губят от един свят на крепости и най-много да спечелят от истинско сътрудничество.

Мощните имат своята сила.

Но и ние имаме нещо – способността да спрем да се преструваме, да назовем реалността, да изградим силата си у дома и да действаме заедно.

Това е пътят на Канада. Ние го избираме открито и уверено - и той е широко отворен за всяка страна, която желае да го поеме заедно с нас. Много ви благодаря".

Източник: World Economic Forum/weforum.org