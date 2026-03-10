Спорт:

Тръмп откачи: Иран имал "Томахоук" и бомбардирал свое девическо училище с нея. Иранците не били мирни, защо да им помага? (ВИДЕО)

10 март 2026, 6:38 часа 128 прочитания 0 коментара
"Не съм виждал (доказателства). "Томахоук", която е едно от най-мощните оръжия, е продавана и използвана от други държави, знаете това. И дали (виновен) е Иран, който също има няколко "Томахоук" и му се иска да има повече, или е някой друг - фактът е, че "Томахоук" е много "генерична" (т.е. има общ изглед) и е продавана на други държави. Разследва се". Така американският президент Доналд Тръмп коментира въпроса с иранското начално девическо училище в Минаб, което беше поразено в началото на новата война с Иран. Според иранските власти загиналите при удара са 175, като Техеран твърди, че това са ученици от учебното заведение - Още: Геолокализация подсказва, че Тръмп лъже: Ракета "Томахоук" взривява обект точно до девическото училище в Минаб (ВИДЕО)

"Току що загатнахте, че Иран някак се е сдобил с ракета "Томахоук" и е бомбардирал свое начално училище в първия ден от войната. Вие сте единственият човек от правителството Ви, който го казва - дори военният Ви министър не го каза, докато му стояхте до рамото в Air Force One. Защо сте единственият, който го казва?". На този въпрос Тръмп отговори така: "Защото не знам достатъчно. Беше ми казано, че се разследва. "Томахоук" се използват и от други - безброй други държави имат (такива ракети), те ги купуват от нас. Но каквото и да покаже разследването, готов съм да живея с него" - ОЩЕ: Тръмп директно каза, че Иран е бомбардирал девическо училище и е избил учениците там

Американската помощ за иранците

Тръмп изрично беше питан за иранския народ - как му обещавал помощ и какво става с това. "Бих искал да им помогна, ако могат да се държат прилично, но те се държат много заплашително... Те трябва да бъдат в система, която позволява да им се помага. Искаме система (в Иран), която може да доведе до много години на мир. Ако не можем да постигнем това, може да приключим с това сега":

Припомняме, че неколкократно Тръмп и негови лакеи като сенатора-републиканец Линдзи Греъм повтаряха при големите протести в Иран в началото на годината как "помощта идва", иранците просто да се държат.

Американският президент се оплака и, че Иран никога не е преговарял искрено и продължава да иска да произведе ядрено оръжие, като отхвърлил американска оферта да получи неограничено свободно ядрено гориво завинаги. И пак хвалба - САЩ вече потопили 51 ирански кораба:

А междувременно, столицата на Бахрейн - Манама, преживя нов ирански въздушен удар. Загинал е 1 човек, има няколко ранени -Още: Тръмп: Войната в Иран е почти приключила, изпреварихме предварителния график

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Бахрейн ядрено оръжие иранска ядрена програма война Иран Манама девическо училище Минаб иранци
