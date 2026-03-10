Спорт:

Заради твърдения за заровени тела на момичета: Претърсват ранчото на Джефри Епстийн

10 март 2026, 21:42 часа 354 прочитания 0 коментара
Американски разследващи претърсват ранчото на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн в щата Ню Мексико. Операцията е свързана с твърдения, че млади момичета и жени са били жертви на финансиста в обекта. Името на ранчото - "Зоро", се появява хиляди пъти в засекретените досиета по делото.

Според няколко американски медии, през февруари местните власти са поискали от федералното Министерство на правосъдието нередактирана версия на имейл от 2019 – та година. В него се твърди, че милиардерът е погребал телата на две чуждестранни момичета „в хълмовете“ близо до имота. След смъртта на Епстийн жена, идентифицирана с псевдонима „Джейн Доу 15“, заяви пред репортери, че престъпникът я е изнасилил в ранчото "Зоро", когато е била на 15 години.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
