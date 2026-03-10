Фалшива новина: Белият дом отрече да притискат Тръмп да обяви победа и край на войната в Иран

Някои от съветниците на американския президент Доналд Тръмп тайно го приканват да обяви публично план за изтегляне от войната в Иран, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на анонимни източници, запознати с въпроса. Съветниците искат той да заяви, че военните са постигнали до голяма степен целите си във войната, пише WSJ. Макар че американските официални лица понякога са предлагали различни списъци с цели на войната, като цяло те са били унищожаването на иранската ракетна програма, унищожаването на иранския флот, спирането на иранската подкрепа за регионални прокси сили и блокирането на Иран да придобие ядрено оръжие.

Белият дом отрича за натиск

Снимка: Getty images

Статията на вестника е категорично опровергана от прессекретаря на Белия дом Каролин Лийвит.

"Тази статия е пълна с глупости от анонимни източници, които, мога да гарантирам, не са в стаята с президента Тръмп. Най-близките сътрудници на президента са фокусирани 24/7 върху това да гарантират, че операция "Епична ярост" продължава да бъде огромен успех, а краят на тези операции в крайна сметка ще бъде определен от главнокомандващия", казва Лийвит.

WSJ твърди, че някои от съветниците на Тръмп са го предупредили, че продължителна война ще подкопае подкрепата за него, дори и републиканците да подкрепят в голяма степен ударите срещу Иран засега.

Съветниците са получили обаждания от републиканци, които са изразили загриженост за това какво ще означава войната за предстоящите междинни избори, твърди вестникът.

Вследствие на това съветниците са решили, че им е необходим по-агресивен план за комуникация с обществеността, за да продадат войната на фона на покачващите се цени на бензина, твърди WSJ.

"По-голямата част от американците подкрепят прекратяването на заплахата, която представлява иранският режим, и подкрепят убиването на терористи, и това е точно това, което президентът Тръмп ще постигне", казва Лийвит в отговор на статията.

Проучванията показват, че леко мнозинство от американците се противопоставят на войната, като отговорите до голяма степен следват партийните линии. Въпреки загрижеността на някои от неговите съветници, представители на администрацията заявиха пред вестника, че войната е малко вероятно да приключи, докато Иран продължава да атакува страните в региона и докато Израел иска да продължи да нанася удари по цели в Иран.

Тръмп няма да спре да се бори, докато не постигне задоволителна победа, особено когато САЩ имат военно предимство, казва високопоставен представител на администрацията пред WSJ.

