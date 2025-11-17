Тръмп с нова заплаха срещу всяка държава, работеща с Русия

Американският президент Доналд Тръмп подкрепи новата вълна от санкции срещу Русия, която САЩ подготвят. Пред журналисти той заяви, че всички държави, поддържащи търговски отношения с Москва, и потенциално Иран, ще бъдат "много сурово санкционирани".

Той допълни, че подкрепя усилията в Конгреса в тази посока, визирайки това, че републиканците работят по законодателство, което ще наложи санкции на всяка страна, която прави бизнес с Русия. Тръмп отбеляза, че Иран също може да бъде добавен към този списък.

"Всяка държава ще бъде наказана"

"Да, чух, че подготвят подобно нещо, аз съм съгласен. Могат да добавят и Иран към това", заяви американският президент.

"Както знаете, аз го предложих, така че всяка страна, която прави бизнес с Русия, ще бъде много строго санкционирана", допълни Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Източник: Getty Images

Сенаторите в Капитолия настояват за още по-строги мерки срещу Москва. Законопроект, внесен от сенатор Линдзи Греъм, предвижда 500-процентно мито върху вторичните покупки и препродажбата на руски петрол. Това предложение се радва на широка подкрепа в Комисията по външни отношения на Сената.

Също така, Греъм и сенатор Ричард Блументал предлагат Закон за санкциите срещу Русия от 2025 г., който цели вторични мита и санкции срещу "държави, които продължават да финансират варварската война на Путин в Украйна".

Ходовете досега

Тръмп отлагаше въвеждането на нови ограничения срещу Русия в продължение на месеци, но на 22 октомври обяви нови санкции срещу двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл", обосновавйки се, че мирните му преговори с Путин за в задънена улица.

Източник: iStock

Основните енергийни клиенти на Русия са Китай, който доминира в покупките на въглища и суров петрол, Турция, която доминира в покупките на петролни продукти, и ЕС, който е най-големият купувач на втечнен природен газ и газ от тръбопроводи, според Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA).

Няколко съюзници на САЩ, включително Япония, Сингапур, Южна Корея и Бразилия, купуват по-малки количества руска енергия, сочат данните на CREA.

Много страни по света продават селскостопански стоки на Русия, а други купуват и руско оръжие, включително Иран, Индия, Китай, Казахстан, Виетнам, Алжир, Египет и Мианмар. Иран и Северна Корея също са доставяли оръжие на Русия.