Санкциите на Тръмп блокираха около една трета от морския износ на петрол на Русия

Около 1,4 милиона барела руски петрол на ден, или почти една трета от потенциала на страната за морски износ, остават блокирани в танкери, тъй като разтоварването се забавя заради санкциите на САЩ срещу Роснефт и Лукойл. Това съобщи JPMorgan, цитиран от Ройтерс. Припомняме, че Тръмп определи като краен срок датата 21 ноември за прекратяване на всички сделки с Роснефт и Лукойл. Санкциите оказаха натиск върху бизнеса на Лукойл, принуждавайки го да декларира продажба на чуждестранни активи и нарушавайки дейността му в Ирак, помпените станции във Финландия и рафинерия в България, добавя Ройтерс.

Въпреки блокираните танкери, търговски източници съобщиха за Ройтерс, че като цяло руският петролен износ е относително стабилен досега. Но с наближаването на датата 21 ноември, това вероятно ще се промени. Според JPMorgan, разтоварването на товари може да стане значително по-трудно след това. „Износът на руски петрол навлиза в нова фаза на смущения, тъй като санкциите, насочени към Роснефт и Лукойл, са на път да влязат в сила, което ще накара двата най-големи клиента – Индия и Китай, рязко да намалят покупките си през декември“, се казва в съобщението.

Търговци съобщиха за Ройтерс по-рано тази седмица, че много кораби, които товарят в западните пристанища на Русия – Приморск, Усть-Луга и Новоросийск, посочват Порт Саид или Суецкия канал като своя дестинация, но по-късно продължават към азиатски пристанища, главно Индия и Китай. Те очакват, че непродаденият петрол може евентуално да бъде изпратен до Китай, като руският суров петрол се продава в Азия с най-големите отстъпки през последната година.

