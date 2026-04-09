След като оряза достъпа до интернет: Русия обвини YouTube в цензура заради беларуски канали (ВИДЕО)

Премахването на каналите на информационна агенция БелТА и други беларуски медии от YouTube е подъл акт на информационен саботаж. Това заяви на брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Тя обвини платформата в „ролитическа цензура“.

„Това, което видео хостинг услугата направи на водещите беларуски медии, които са познат източник на информация за милионна аудитория, години архивни записи станаха недостъпни. Това според мен може и трябва да се нарече подъл акт на информационен саботаж, акт на агресивна политическа цензура“, каза тя. „Това е варварството на 21-ви век“, добави Захарова, отбелязвайки, че Русия е „добре запозната“ с подобни блокади. На 3 април администрацията на YouTube премахна каналите на най-големите беларуски медии – информационната агенция БелТА, както и телевизионните канали ОНТ и СТВ.

Maria Zakharova claims that YouTube's ban on Belarusian media channels is nothing short of barbarism and a despicable act of information sabotage. Oh, the horror. pic.twitter.com/gx4U8APRh0 — WarTranslated (@wartranslated) April 8, 2026

Припомняме, че през март голяма част от Русия, сред която и градовете Москва и Санкт Петербург изпитваха огромни трудности с мобилния интернет. За повече от седмица жителите на столицата нямаха достъп до глобалната мрежа, а безпроблемно работиха само уебсайтовете от т. нар. "бял списък" – на държавните агенции и институции. Операторите "Билайн", "МгаФон" и T2 са заявили, че прекъсванията са причинени от "външни ограничения", несвързани с тях. "Комерсант" пък съобщи, че операторите са получили нареждания за ограничаване на мобилния интернет в определени райони на Москва.

В опит да наложи контрол над жителите на страната, Кремъл започна да ограничава и достъпа до социалните мрежи. Руснаците вече могат да комуникират основно през приложението MAX, в което се знае, че участие има Михаил Шеломов, вторият братовчед на Владимир Путин. Отделно приложението открито си казва, че събира данни и записва всичко, което правят неговите потребители - явно за да го предоставя на ФСБ. Нещо повече – през изминалите дни стана ясно, че властите спират достъпа до интернет през VPN мрежи, които позволяват влизането в световните социални мрежи. В допълнение към това, руснаци се оплакаха, че полицаи ги спират по улиците и проверяват дали имат инсталиран подобен клиент на телефона си.

