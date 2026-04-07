Белият дом: Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран

Доналд Тръмп е единственият, който знае какво ще направи в Иран, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит, предаде Франс прес. "Иранският режим има срок до 20 ч. вашингтонско време (3 ч. българско време на 8 април), за да се възползва от повода и да постигне споразумение със САЩ. Президентът единствен знае докъде сме стигнали в тази насока и какво ще направи", заяви Левит.

Още: Белият дом плаши: Тръмп не блъфира и е готов да разпали ада в Иран (ВИДЕО)

Тя отговори по този начин на два въпроса на Франс прес. Единият беше дали Тръмп има намерение да използва ядрено оръжие в Иран, а другият беше дали са верни медийните информации, че каналите за комуникация с Техеран са били напълно прекъснати.

Още: След като хвърли оставка, несъгласен с войната в Иран: ФБР погна бившия директор за борба с тероризма