Разкритие: Инвеститори продали фючърси за петрол за близо милиард долара преди цената му да падне рязко

Инвеститори заложиха приблизително 950 милиона долара на падане на цените на петрола само часове преди САЩ и Иран да обявят прекратяване на огъня. Това е поредният голям залог за посоката на най-търгуваната стока в света преди важно политическо съобщение от президента Доналд Тръмп, пише Reuters. Във вторник инвеститори продадоха общо 8600 лота фючърси на Brent и американски суров петрол в 19:45 GMT, според данни на LSEG. Около 22:30 GMT във вторник Тръмп се отказа от заплахата за унищожаване на „цяла цивилизация“ и обяви двуседмично прекратяване на огъня с Иран, с което фючърсите на суровия петрол LCOc1 и CLc1 паднаха с около 15% до под 100 долара за барел в началото на официалната търговска сесия в сряда.

Заемането на големи позиции при покачване или падане на цените на петрола не е необичайно, тъй като трейдърите ги използват за хеджиране на големи обеми физическа търговия с петрол. Но подобни сделки много рядко се сключват с големи лотове, тъй като търговците предпочитат да използват мащабни поръчки на много борси и да молят брокерите да използват алгоритмична търговия в продължение на много часове, за да изпълнят поръчката, за да избегнат влиянието върху цените със залозите си. Големите поръчки също рядко се изпълняват след сетълмент, което се случва от понеделник до петък в 18:30 GMT.

Залогът следва подобни действия на 23 март, когато инвеститорите продадоха фючърси на петрол на стойност 500 милиона долара само 15 минути преди изявлението на Тръмп, че ще отложи атаките срещу енергийната инфраструктура на Иран, което смая пазарите и след това предизвика 15% спад в цената на суровия петрол. Във вторник около 6200 лота фючърси на Brent са се търгували в 19:45 GMT, което е приблизително 1% от общия обем, търгуван в редовната сесия за деня, докато около 2400 лота фючърси на WTI са се търгували по същото време, което също се равнява на около 1% от редовния обем за деня. CME Group отказа коментар, а ICE не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар.

Обемите на търговия и волатилността се увеличиха драстично от началото на войната. Средно през трите години преди войната около 300 000 лота фючърси на суров петрол Brent са сменяли собственика си ежедневно. Това количество се е удвоило през последните четири седмици, тъй като дневните обеми достигнаха рекордни нива над 1 милион лота, което се равнява на един милиард барела петрол.

