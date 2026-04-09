Анализатор: САЩ видяха, че средствата, които се дават, не оправдават целта

„Основната причина, поради която американският президент се съгласи на това, макар и времено примирие, е липсата на политическо желание и воля този конфликт да бъде удължен. Причината за това нещо е, че САЩ видяха, че средствата, които се дават, не оправдават целта. Тъй като целта на Вашингтон, започвайки тази война, беше наистина много амбициозна - смяна на режима“. Това коментира пред bTV международният анализатор Мартин Табаков.

„Впоследствие тя бе предефинирана в промяна на поведението на този режим, но нито една от тези две цели не бе постигната. И оттук нататък това, което е останало за Вашингтон, всъщност бяха две опции. Или да се инвестират допълнително военно-технически средства за задъболчаване на конфликта, или да се търси някаква форма на изход от него“, посочи анализаторът.

„Самият факт, че американският президент заяви, че тези 10 точки, които бяха публикувани от Иран, са основа за по-нататъшни преговори, ни подсказва за това, че той е готов тепърва да прави компромиси, защото в тези 10 точки Иран не споменава за абсолютно никакви отстъпки, които е готов да прави по отношение било на балистичната си програма, било за ядрената си програма", коментира Мартин Табаков.

"Израелските власти казаха днес, че са нанесли най-сериозния удар от началото на войната по позиции на "Хизбулла" в Южен Ливан. Това е едно от двете неща, които могат да минират - било самото примирие, било окончателното спиране на войната и преговорите, които трябва да дадат по-оптимистична перспектива. Има разминаване. Според иранците, както и според посредника в лицето на пакистанския министър-председател - ударите по "Хизбулла" трябва да бъдат преустановени и на базата на постигнатото споразумение", посочи анализаторът.

„Статутът на транзит между Ормузкия проток е второто нещо, което може да срути това примирие. Техеран е изключително амбициран да съхрани под някаква форма контрола, който вече е установен в тази ключова артерия. Нещо повече властите в Техеран вече започнаха да извършат законодателни промени, с които те да имат повода - най-малкото юридическата формулировка на базата, на която да съхранят този си контрол. И тук е много важно да видим каква ще бъде реакцията на САЩ, защото Доналд Тръмп днеска каза, че е възможно съвместно от двете държави - САЩ и Иран да отблокират този проход на базата, евентуално на някакво разбирателство, което ние не знаем какво ще бъде точно, но можем да се досетим", коментира Мартин Табаков. "Не би било учудващо, ако американците решат, че ако Иран ще получава пари за транзита на тези танкери през този проход, това могат да правят и САЩ", смята анализаторът.

