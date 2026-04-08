Ключова среща: Шефът на НАТО при Тръмп след примирието с Техеран

Генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) Марк Рюте ще проведе разговори с президента Доналд Тръмп във Вашингтон в сряда - ден след като Съединените щати и Иран се договориха за двуседмично примирие. Срещата е планирана и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пит Хегсет.

ОЩЕ: Рюте дипломатично омаловажи спорни действия на Тръмп, за да го подсети за натиск срещу Путин (ВИДЕО)

Служител на НАТО заяви, че Рюте планира да „обсъди актуалната динамика на сигурността, включително в контекста на Иран, както и продължаващата война на Русия срещу Украйна“, и ще се стреми да надгради успеха на миналогодишната среща на върха в Хага, на която съюзниците са приели искането на Тръмп за увеличаване на разходите за отбрана.

"Укротителят на Тръмп"

Тръмп нарече партньорите от НАТО „страхливци“ заради ограниченията на достъпа на американските сили до бази на тяхна територия и заради отказа им да поведат усилията за отваряне на Ормузкия проток. Американският президент изрази гнева си от отказа на западните партньори да подкрепят войната му срещу Иран, разтърсвайки 77-годишния трансатлантически съюз. Сред традиционните привърженици на алианса, застанали зад тези позиции, е и държавният секретар Рубио, който миналата седмица предупреди, че Съединените щати „ще трябва да преразгледат“ отношенията с НАТО предвид разрива заради Иран.

Наречен „укротител на Тръмп“, Рюте е бил централна фигура в съюзническите усилия да омилостивят американския лидер - често чрез ласкателство.

ОЩЕ: НАТО даде повод на Иран да отрече, че е изстрелял ракети по военната база на остров Диего Гарсия

По отношение на Иран той е нарекъл американските усилия за разрушаване на иранските военни възможности нещо, което трябва да се „аплодира“. Тръмп е отвърнал топло, описвайки генералния секретар като „прекрасен човек“ - дори докато е обвинявал останалите страни от НАТО, че са „направили всичко възможно, за да не помогнат“ на Близкия изток.

ОЩЕ: Марк Рюте: Ударите срещу Иран могат да отслабят способностите на Русия да воюва в Украйна

НАТО е поставяна в криза многократно, откакто Тръмп се върна на власт миналата година. Най-острата точка е заплахата му да завземе Гренландия от Дания - съседна членка на алианса. Преди това той изтегли подкрепата от Украйна, отправи заплахи да не защитава съюзниците, ако не харчат повече за отбрана, и предупреди за възможно изтегляне на американски войски от Европа. Тръмп дълго е критикувал алианса, наричайки го „остаряла“ организация още през 2017 г. Съединените щати и Иран се договориха за примирие едва около час преди изтичането на крайния срок на Тръмп, като Техеран ще отвори временно Ормузкия проток.