Намекна ли Джей Ди Ванс за готвен ядрен удар по Иран: Вижте отговорът на Белия дом

САЩ разполагат с инструменти в арсенала си, които все още не са използвали във войната с Иран и не са решили да използват, но "президентът на Съединените щати може да реши да ги използва и ще реши да ги използва, ако иранците не променият курса". Заради тези думи на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс Белият дом спешно официално заяви, че не става въпрос за използване на ядрено оръжие срещу Иран. Изявлението се появи в официалния профил на администрацията Белия дом в социалната мрежа "Х".

Още: Джей Ди Ванс размаха пръст на Европа и Украйна заради Орбан, докато унгарският лидер "мишкува" пред Путин (ВИДЕО)

Иначе Ванс изрази увереност, че до 20:00 часа на 7 април (03:00 часа българско време на 8 април), че иранците ще дадат отговор за споразумение, независимо дали положителен или отрицателен. "Надявам се да дадат правилния отговор", предупреди американският президент и нареди куп красиви думи как САЩ искали свят, в който петролът и газът текат свободно и всички хора могат да си позволят да отопляват или охлаждат домовете си и могат да отидат на работа без проблем. Ванс категорично каза, че САЩ няма да позволят на Иран да уврежда световната икономика "с терористичните си намерения":

Iran will no longer be allowed to harm the global economy with their terroristic intentions.@VP JD Vance speaks on Iran from Budapest, Hungary. 🇺🇸🇭🇺 pic.twitter.com/IWzVPExveK — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Още: Тръмп: Тази вечер предстои един от най-важните моменти в историята, цяла цивилизация ще загине