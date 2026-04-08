Иранска връзка в кибератаки срещу стратегически обекти в САЩ

"Свързани с Иран киберсубекти" извършват атаки срещу критична инфраструктура в САЩ, съобщиха американските власти. Хакерските атаки са насочени срещу промишлени предприятия, пише в изявление на Агенцията за киберсигурност и инфраструктурна сигурност (CISA). Засегнати са правителствени служби, системи за водоснабдяване и енергийни съоръжения. Някои от хакерските атаки са довели до "прекъсване на работния процес и финансови загуби", пише още в изявлението.

Засега не е ясен мащаба на кибератаките.

В края на миналия месец свързани с Иран хакери заявиха, че са успели да влязат в електронната поща на директора на ФБР Каш Пател и публикуваха негови снимки и лични данни. Служител на Министерството на правосъдието на САЩ потвърди, че имейли на Пател са били хакнати, но не оповести повече подробности.

Държавният департамент на САЩ предложи награда до 10 млн. долара за информация, която би довела до идентифицирането на хакерите.