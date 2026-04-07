Стивън Кинг за високите цени на горивата: Така е, като избирате идиот за президент!

В скорошен туит, писателят Стивън Кинг посочи, че средната цена на обикновения бензин в Съединените щати се е повишила от 2,91 долара през февруари до 4,22 долара в момента, отбелязвайки въздействието на последните политически решения. Посланието на автора не само включва цифрата за увеличението, но и директна критика към администрацията на САЩ, водена от Доналд Тръмп, приписвайки увеличението на президентското управление и на военни конфликти, започнати без одобрението на Конгреса. Този туит породи големи последици заради смесването на икономически данни с политически коментари и беше широко споделян в X, най-вече заради изречението: "Така е, като избирате идиот за президент на САЩ."

In February, the average price of a gallon of regular gas in the United States was $2.91. Now it’s $4.22 . That's what you get when you elect an idiot the president of the United States, allow him to start a war without congressional approval. — Stephen King (@StephenKing) April 6, 2026

Зад покачването на цените

Увеличението на цените на горивата в Съединените щати е отразено в различни правителствени и специализирани икономически медийни доклади. Фактори като глобалната инфлация, възстановяването на търсенето след пандемията и геополитическата нестабилност са повлияли на потребителите да плащат все повече и повече за гориво.

Според данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), цените на горивата са се повишили значително от началото на годината, достигайки върхове, невиждани от няколко месеца. Анализаторите посочват, че международните конфликти и решенията в областта на енергийната политика влияят пряко върху цените на петрола и, следователно, върху бензина на бензиностанциите.

Стивън Кинг е известен с активността си в социалните мрежи извън литературата, а коментарите му за икономика или политика често генерират медийно отразяване. В този случай туитът му съчетава проверими цифри с политическа интерпретация, която, макар и противоречива, засилва вниманието върху покачващите се цени на горивата и последиците от това за населението на САЩ, пише "Marca".