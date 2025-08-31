Тръмп се закани: Край с изборите в САЩ по системата, по която се провеждаха досега

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предаде БТА.

"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната си мрежа Truth Social.

"Също така няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, коментира Reuters - специално гласуването по пощата, макар че различни изследвания показват изключително малък брой на невалидни бюлетини при този начин на гласуване. Държавният глава и негови съюзници републиканци обаче твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.

